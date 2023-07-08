Пентагон опубликовал полный список новой военной помощи для Украины

В него вошли:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

ракеты ПВО;

зенитные комплексы Stinger ;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

гаубицы;

155-мм артиллерийские боеприпасы, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы), и 105-мм артиллерийские выстрелы;

32 БМП Bradley ;

32 бронетранспортера Stryker;

оборудование для разминирования;

ракеты TOW;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные летательные аппараты Penguin;

27 тактических машин для эвакуации техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;

стрелковое оружие и более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;

запасные части и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставлять Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – говорится в сообщении минобороны США.

Как объяснил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга, который транслировала пресс-служба Пентагона, США решились включить в пакет помощи кассетные боеприпасы из-за нескольких причин.

"Первая причина – неотложность момента. Украинцы в разгаре контрнаступления. Оно было достаточно изнурительным, потому что россияне имели полгода для укрепления обороны. И оборона, которую Россия выстроила на востоке и юге, – сложная. Для любого войска было бы сложно ее прорвать", – сказал он.

В то же время чиновник подчеркнул: предоставление кассетных снарядов будет "мостом" до момента, пока США и союзники не смогут поставлять достаточные количество обычных 155-мм артиллерийских снарядов.

"И в-третьих, есть стратегический момент", – добавил он.

По словам чиновника Пентагона, нельзя допустить, чтобы страна-агрессор Россия смогла победить, всех "переждав".