Пентагон опубликовал полный список новой военной помощи для Украины

В него вошли:
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставлять Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – говорится в сообщении минобороны США.
Как объяснил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга, который транслировала пресс-служба Пентагона, США решились включить в пакет помощи кассетные боеприпасы из-за нескольких причин.
"Первая причина – неотложность момента. Украинцы в разгаре контрнаступления. Оно было достаточно изнурительным, потому что россияне имели полгода для укрепления обороны. И оборона, которую Россия выстроила на востоке и юге, – сложная. Для любого войска было бы сложно ее прорвать", – сказал он.
В то же время чиновник подчеркнул: предоставление кассетных снарядов будет "мостом" до момента, пока США и союзники не смогут поставлять достаточные количество обычных 155-мм артиллерийских снарядов.
"И в-третьих, есть стратегический момент", – добавил он.
По словам чиновника Пентагона, нельзя допустить, чтобы страна-агрессор Россия смогла победить, всех "переждав".
В общей сложности администрация Байдена выделила более $42 млрд на помощь Украине в области безопасности, в частности более $41,3 млрд – с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, говорится в отчете Пентагона.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи для Украины. Он отметил, что расширение оборонных возможностей Украины даст новые инструменты для деоккупации территорий и приближения мира.