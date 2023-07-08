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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон опубликовал полный список новой военной помощи для Украины

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США будут продолжать помогать Украине, отметили в Пентагоне
США будут продолжать помогать Украине, отметили в Пентагоне
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны США 7 июля опубликовало список нового пакета военной помощи для Украины на $800 млн.

В него вошли:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • ракеты ПВО;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • гаубицы;
  • 155-мм артиллерийские боеприпасы, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы), и 105-мм артиллерийские выстрелы;
  • 32 БМП Bradley;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты TOW;
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы; 
  • беспилотные летательные аппараты Penguin;
  • 27 тактических машин для эвакуации техники;
  • 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий; 
  • стрелковое оружие и более 28 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставлять Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – говорится в сообщении минобороны США.

Как объяснил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга, который транслировала пресс-служба Пентагона, США решились включить в пакет помощи кассетные боеприпасы из-за нескольких причин.

"Первая причина – неотложность момента. Украинцы в разгаре контрнаступления. Оно было достаточно изнурительным, потому что россияне имели полгода для укрепления обороны. И оборона, которую Россия выстроила на востоке и юге, – сложная. Для любого войска было бы сложно ее прорвать", – сказал он.

В то же время чиновник подчеркнул: предоставление кассетных снарядов будет "мостом" до момента, пока США и союзники не смогут поставлять достаточные количество обычных 155-мм артиллерийских снарядов.

"И в-третьих, есть стратегический момент", – добавил он.

По словам чиновника Пентагона, нельзя допустить, чтобы страна-агрессор Россия смогла победить, всех "переждав".

Контекст:

В общей сложности администрация Байдена выделила более $42 млрд на помощь Украине в области безопасности, в частности более $41,3 млрд – с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, говорится в отчете Пентагона.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи для Украины. Он отметил, что расширение оборонных возможностей Украины даст новые инструменты для деоккупации территорий и приближения мира.

Теги: США, Украина, оружие, Пентагон, ПВО, боеприпасы, БМП, Javelin, ЗРК Patriot, Stinger, HIMARS, контрнаступление, Колин Каль
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