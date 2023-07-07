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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Своевременный, масштабный и очень нужный". Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи на $800 млн

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Зеленский: Благодарны американскому народу и президенту [США] Джозефу Байдену за решительные шаги, приближающие Украину к победе над врагом
Зеленский: Благодарны американскому народу и президенту [США] Джозефу Байдену за решительные шаги, приближающие Украину к победе над врагом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выделенный 7 июля новый пакет военной помощи. Об этом президент написал в Twitter.

"Вовремя, масштабный и очень нужный пакет оборонной помощи от США. Благодарны американскому народу и президенту [США] Джозефу Байдену за решительные шаги, приближающие Украину к победе над врагом, а демократию – к победе над диктатурой", – написал Зеленский.

Он отметил, что расширение оборонных возможностей Украины даст новые инструменты для деоккупации территорий и приближения мира.

Сегодня министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн. В пакет вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы), 105-мм снаряды, а также боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. Также США предоставят Украине бронированную технику Bradley и Stryker, высокоточные авиационные снаряды и запчасти для ремонта и оборудования, рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Халь. 

По его словам, США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления.

Одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории, подчеркнул советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. 

"Украина не стала бы использовать эти боеприпасы в какой-либо чужой стране. Это их страна, которую они защищают. Это их граждане, которых они защищают, и они мотивированы использовать любую систему вооружений, которая у них есть, таким образом, чтобы свести к минимуму риски для этих граждан", – сказал он.

Контекст:

Специализированный портал Defence Express объяснял, что это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Субэлементы такого боеприпаса калибра 155 мм гарантированно накрывают зону диаметром 300 м. Благодаря этому, отметили журналисты, данный снаряд "выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных". Таким образом, использование DPICM позволит снизить потребность в боеприпасах и уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения огневой задачи. 

27 июня Белый дом объявил о 41-м пакете военной помощи для Украины почти на $500 млн.

Без учета нового пакета помощи, администрация Байдена выделила Украине более $41,2 млрд на помощь Украине в области безопасности, в частности более $40,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, говорится в отчете Пентагона.

Теги: Россия, США, Украина, Пентагон, вооружение, Белый дом, помощь, боеприпасы, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, контрнаступление
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