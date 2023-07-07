"Своевременный, масштабный и очень нужный". Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи на $800 млн

Зеленский: Благодарны американскому народу и президенту [США] Джозефу Байдену за решительные шаги, приближающие Украину к победе над врагом Фото: president.gov.ua

"Вовремя, масштабный и очень нужный пакет оборонной помощи от США. Благодарны американскому народу и президенту [США] Джозефу Байдену за решительные шаги, приближающие Украину к победе над врагом, а демократию – к победе над диктатурой", – написал Зеленский.

Он отметил, что расширение оборонных возможностей Украины даст новые инструменты для деоккупации территорий и приближения мира.

Вчасний, масштабний та дуже потрібний пакет оборонної допомоги від США. Вдячні американському народові та Президенту Джозефу Байдену @POTUS за рішучі кроки, які наближають Україну до перемоги над ворогом, а демократію – до перемоги над диктатурою. Розширення оборонних… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023

Сегодня министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн. В пакет вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы), 105-мм снаряды, а также боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. Также США предоставят Украине бронированную технику Bradley и Stryker, высокоточные авиационные снаряды и запчасти для ремонта и оборудования, рассказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Халь.

По его словам, США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления.

Одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории, подчеркнул советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Украина не стала бы использовать эти боеприпасы в какой-либо чужой стране. Это их страна, которую они защищают. Это их граждане, которых они защищают, и они мотивированы использовать любую систему вооружений, которая у них есть, таким образом, чтобы свести к минимуму риски для этих граждан", – сказал он.