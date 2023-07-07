"Дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись". Пентагон подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов

США решили передать Украине кассетные боеприпасы, потому что сейчас разгар контрнаступления, заявили в Пентагоне Фото: depositphotos.com

Вооружения будут предоставлены из запасов армии США, сказал он. По словам чиновника минобороны США, в пакет вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы), 105-мм снаряды, а также боеприпасы для систем Patriot и HIMARS. Также США предоставят Украине бронированную технику Bradley и Stryker, высокоточные авиационные снаряды и запчасти для ремонта и оборудования.

Как объяснил Каль, США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления. Он отметил, что у россиян было шесть месяцев, чтобы обустроить оборонительные полосы на востоке и юге Украины.

"Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – сказал он.

Передачу Украине кассетных боеприпасов анонсировал советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Украина не стала бы использовать эти боеприпасы в какой-либо чужой стране. Это их страна, которую они защищают. Это их граждане, которых они защищают, и они мотивированы использовать любую систему вооружений, которая у них есть, таким образом, чтобы свести к минимуму риски для этих граждан", – сказал он.

Специализированный портал Defence Express объяснял, что DPICM – это артиллерийские снаряды с кассетной боевой частью. Субэлементы такого боеприпаса калибра 155 мм гарантированно накрывают зону диаметром 300 м. Благодаря этому, отметили журналисты, данный снаряд "выполняет работу десятков обычных осколочно-фугасных". Таким образом, использование DPICM позволит снизить потребность в боеприпасах и уменьшить количество необходимых выстрелов для выполнения огневой задачи.