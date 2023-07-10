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Зеленский прибудет на второй день саммита НАТО – Bloomberg

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Саммит НАТО состоится 11 12 июля в Литве
Саммит НАТО состоится 11–12 июля в Литве
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) 12 июля. Об этом 10 июля сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В то же время пресс-секретарь Зеленского от комментариев отказался. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Зеленский примет участие в саммитеПо словам Столтенберга, Зеленский присоединится к союзникам на инаугурационном заседании нового совета НАТО – Украина.

Что касается приглашения на саммите Украины в НАТО, решение окончательно не принято, добавил генсек.

Саммит НАТО состоится 11–12 июля. Согласно информации, опубликованной на сайте Альянса, заседание cовета Украина – НАТО "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию", начнется 12 июля в 13.00. В программе указывается, что в 12.45 пройдет совместная пресс-конференция по итогам двусторонней встречи генерального секретаря НАТО и президента Украины Владимира Зеленского.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Литва, Брюссель, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит, саммит НАТО, членство, вступление Украины в НАТО
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