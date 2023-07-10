76% украинцев не готовы отказаться от членства Украины в НАТО ради установления мира – опрос

76% опрошенных назвали неприемлемым вариант, при котором Киев откажется от заявленной цели вступления в Альянс, даже если это позволит остановить боевые действия.
Противоположной точки зрения придерживаются 18% респондентов.
Как отмечают социологи, членом НАТО Украину хотят видеть 89% граждан.
Против вступления страны в Альянс 8% жителей.
Для подготовки пресс-релиза КМИС использовал результаты опроса, который проводился в период с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено было 1029 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. При обычных обстоятельствах погрешность не превышает 3,4%.
Также использовались результаты опроса, проведенного 10–21 мая методом телефонных интервью. Всего было проведено 2509 интервью с совершеннолетними жителями подконтрольных Украине территорий. Погрешность при обычных обстоятельствах не превышает 2,4%.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.
10 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО достигли консенсуса, который позволит Украине вступить в Альянс без выполнения плана действий по членству.