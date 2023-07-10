76% украинцев не готовы отказаться от членства Украины в НАТО ради установления мира – опрос

76% опрошенных назвали неприемлемым вариант, при котором Киев откажется от заявленной цели вступления в Альянс, даже если это позволит остановить боевые действия.

Противоположной точки зрения придерживаются 18% респондентов.

Как отмечают социологи, членом НАТО Украину хотят видеть 89% граждан.

Против вступления страны в Альянс 8% жителей.

Для подготовки пресс-релиза КМИС использовал результаты опроса, который проводился в период с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено было 1029 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. При обычных обстоятельствах погрешность не превышает 3,4%.

Также использовались результаты опроса, проведенного 10–21 мая методом телефонных интервью. Всего было проведено 2509 интервью с совершеннолетними жителями подконтрольных Украине территорий. Погрешность при обычных обстоятельствах не превышает 2,4%.