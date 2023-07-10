Эрдоган связал членство Швеции в НАТО со вступлением Турции в Евросоюз

По его словам, только на таких условиях Анкара согласует вступление Стокгольма в Альянс.
"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции [в НАТО], так же, как сделали это в случае с Финляндией", – сказал он в аэропорту перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюс.
Турецкий лидер отметил, что на саммите вновь озвучит призыв к странам-союзникам отказаться от "ошибочной позиции ввода санкций и ограничений в отношении Турции".
9 июля в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом Эрдоган также поднимал тему членства Турции в ЕС одновременно с расширением НАТО. Белый дом тогда сообщил, что Байден "выразил желание как можно скорее приветствовать Швецию в НАТО". А пресс-служба президента Турции упомянула, что обсуждался процесс "полноправного членства Турции в Европейском союзе".
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.
Заявку Швеции в НАТО тормозят две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и на данный момент процесс застопорился.
В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.
Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.