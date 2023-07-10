Эрдоган связал членство Швеции в НАТО со вступлением Турции в Евросоюз

По его словам, только на таких условиях Анкара согласует вступление Стокгольма в Альянс.

"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции [в НАТО], так же, как сделали это в случае с Финляндией", – сказал он в аэропорту перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюс.

Турецкий лидер отметил, что на саммите вновь озвучит призыв к странам-союзникам отказаться от "ошибочной позиции ввода санкций и ограничений в отношении Турции".

9 июля в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом Эрдоган также поднимал тему членства Турции в ЕС одновременно с расширением НАТО. Белый дом тогда сообщил, что Байден "выразил желание как можно скорее приветствовать Швецию в НАТО". А пресс-служба президента Турции упомянула, что обсуждался процесс "полноправного членства Турции в Европейском союзе".