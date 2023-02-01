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Эрдоган посоветовал Швеции не прилагать "пустых усилий" на пути в НАТО

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Турция не одобрит шведскую заявку, заявил президент
Турция не одобрит шведскую заявку, заявил президент
Фото: ЕРА

Турция не намерена в нынешних условиях голосовать за вступление Швеции в НАТО. Об этом президент страны Реджеп Эрдоган сказал 1 февраля на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, пишет Anadolu.

По его словам, из двух стран, подавших заявки на вступление в Альянс, Турция поддерживает только Финляндию. 

"До тех пор пока в Швеции будут санкционировать акции, подобные сожжению священной для нас книги – Корана, мы не скажем "да" заявке Стокгольма на вступление в Альянс. Наше отношение к заявке Хельсинки позитивное, а к обращению Швеции – отрицательное. Поэтому в Стокгольме не должны прилагать пустые усилия [на пути в НАТО]", – сообщил турецкий президент.

21 января в Стокгольме прошли протесты против вступления Швеции в НАТО, а также в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".

Инцидент привел к осложнению отношений между Швецией и Турцией. В частности, Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции, в рамках которого планировались переговоры о расширении НАТО.

30 января Эрдоган уже анонсировал, что "Швеция будет шокирована", когда узнает решение Стамбула по приему новых членов НАТО.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября 2022 года. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Швеция, Финляндия, Стокгольм, Хельсинки
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