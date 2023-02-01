Эрдоган посоветовал Швеции не прилагать "пустых усилий" на пути в НАТО

По его словам, из двух стран, подавших заявки на вступление в Альянс, Турция поддерживает только Финляндию.

"До тех пор пока в Швеции будут санкционировать акции, подобные сожжению священной для нас книги – Корана, мы не скажем "да" заявке Стокгольма на вступление в Альянс. Наше отношение к заявке Хельсинки позитивное, а к обращению Швеции – отрицательное. Поэтому в Стокгольме не должны прилагать пустые усилия [на пути в НАТО]", – сообщил турецкий президент.

21 января в Стокгольме прошли протесты против вступления Швеции в НАТО, а также в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".

Инцидент привел к осложнению отношений между Швецией и Турцией. В частности, Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции, в рамках которого планировались переговоры о расширении НАТО.

30 января Эрдоган уже анонсировал, что "Швеция будет шокирована", когда узнает решение Стамбула по приему новых членов НАТО.