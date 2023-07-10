56% украинцев ожидают, что Украина получит гарантии вступления в НАТО на саммите в Литве – опрос

27% украинцев считают, что на саммите не будут приняты конкретные решения по поводу Украины и все "ограничится общими фразами", говорится в отчете. Еще 13% граждан страны думают, что члены НАТО не пообещают Украине вступление в блок, но пообещают предоставить вооружение.

Инфографика: ratinggroup.ua

В то же время поддержка вступления Украины в НАТО остается на высоком уровне: 83% украинцев в Украине поддерживают эту инициативу. Среди граждан Украины, проживающих в Европе, уровень поддержки – 86%, говорится в отчете "Рейтинга".

Против вступления в Альянс 6% граждан, живущих в Украине, и 4% – живущих в Европе.