56% украинцев ожидают, что Украина получит гарантии вступления в НАТО на саммите в Литве – опрос

27% украинцев считают, что на саммите не будут приняты конкретные решения по поводу Украины и все "ограничится общими фразами", говорится в отчете. Еще 13% граждан страны думают, что члены НАТО не пообещают Украине вступление в блок, но пообещают предоставить вооружение.
В то же время поддержка вступления Украины в НАТО остается на высоком уровне: 83% украинцев в Украине поддерживают эту инициативу. Среди граждан Украины, проживающих в Европе, уровень поддержки – 86%, говорится в отчете "Рейтинга".
Против вступления в Альянс 6% граждан, живущих в Украине, и 4% – живущих в Европе.
"Рейтинг" проводил опрос с 4 по 10 июля среди 2 тыс. респондентов методом телефонного звонка с помощью компьютера. Были опрошены граждане, проживающие в Украине, а также те, кто выехал за границу. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 3,2%.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.
10 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники по НАТО достигли консенсуса, который позволит Украине вступить в Альянс без выполнения плана действий по членству.