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Украина и НАТО. Кулеба призвал Германию не повторять "ошибок Меркель", допущенных в 2008 году

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Кулеба считает, что возможное членство Украины в НАТО "это путь к миру"
Кулеба считает, что возможное членство Украины в НАТО – "это путь к миру"
Фото: ЕРА

На саммите НАТО в Вильнюсе Украину необходимо официально пригласить в Альянс. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 10 июля в программе Tagesschau на немецком телеканале ARD.

Он призвал правительство Германии, которая опасается быть втянутой в войну России против Украины, "не повторять ошибок" теперь уже бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году "четко высказалась против интеграции Украины в НАТО".

Кулеба подчеркнул, что в результате страна-агрессор Россия продемонстрировала еще более агрессивное поведение: сразу – в отношении Грузии, а затем – и в отношении Украины.

Глава МИД Украины считает, что в Бухаресте "странам не хватило смелости принять историческое решение по обеспечению безопасности евроатлантической зоны".

Он отметил, что "членство Украины в НАТО – это путь к миру", потому что после вступления Украины в Альянс войн в Европе не будет, поскольку РФ "больше не посмеет напасть".

Контекст:

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11–12 июля. Согласно информации, опубликованной на сайте Альянса, заседание cовета Украина – НАТО "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию", начнется 12 июля в 13.00. В программе указывается, что в 12.45 пройдет совместная пресс-конференция по итогам двусторонней встречи генерального секретаря НАТО и президента Украины Владимира Зеленского.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Зеленский примет участие в саммитеПо словам Столтенберга, Зеленский присоединится к союзникам на инаугурационном заседании нового совета НАТО – Украина. Что касается приглашения на саммите Украины в НАТО, решение окончательно не принято, добавил генсек.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, Ангела Меркель, НАТО, Грузия, Вильнюс, Дмитрий Кулеба, саммит НАТО, вступление Украины в НАТО
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