Украина и НАТО. Кулеба призвал Германию не повторять "ошибок Меркель", допущенных в 2008 году

Он призвал правительство Германии, которая опасается быть втянутой в войну России против Украины, "не повторять ошибок" теперь уже бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году "четко высказалась против интеграции Украины в НАТО".
Кулеба подчеркнул, что в результате страна-агрессор Россия продемонстрировала еще более агрессивное поведение: сразу – в отношении Грузии, а затем – и в отношении Украины.
Глава МИД Украины считает, что в Бухаресте "странам не хватило смелости принять историческое решение по обеспечению безопасности евроатлантической зоны".
Он отметил, что "членство Украины в НАТО – это путь к миру", потому что после вступления Украины в Альянс войн в Европе не будет, поскольку РФ "больше не посмеет напасть".
Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11–12 июля. Согласно информации, опубликованной на сайте Альянса, заседание cовета Украина – НАТО "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию", начнется 12 июля в 13.00. В программе указывается, что в 12.45 пройдет совместная пресс-конференция по итогам двусторонней встречи генерального секретаря НАТО и президента Украины Владимира Зеленского.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Зеленский примет участие в саммите. По словам Столтенберга, Зеленский присоединится к союзникам на инаугурационном заседании нового совета НАТО – Украина. Что касается приглашения на саммите Украины в НАТО, решение окончательно не принято, добавил генсек.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.