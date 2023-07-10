Украина и НАТО. Кулеба призвал Германию не повторять "ошибок Меркель", допущенных в 2008 году

Кулеба считает, что возможное членство Украины в НАТО – "это путь к миру" Фото: ЕРА

Он призвал правительство Германии, которая опасается быть втянутой в войну России против Украины, "не повторять ошибок" теперь уже бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году "четко высказалась против интеграции Украины в НАТО".

Кулеба подчеркнул, что в результате страна-агрессор Россия продемонстрировала еще более агрессивное поведение: сразу – в отношении Грузии, а затем – и в отношении Украины.

Глава МИД Украины считает, что в Бухаресте "странам не хватило смелости принять историческое решение по обеспечению безопасности евроатлантической зоны".

Он отметил, что "членство Украины в НАТО – это путь к миру", потому что после вступления Украины в Альянс войн в Европе не будет, поскольку РФ "больше не посмеет напасть".