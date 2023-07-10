Турция согласилась разблокировать вступление Швеции в НАТО

"Рад сообщить, что после встречи, которую я провел с Эрдоганом и премьер-министром Швеции, президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в [парламент Турции] Великое национальное собрание и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников НАТО сильнее и безопаснее", – написал генсек.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023

Эрдоган в публикации в Twitter о планах на саммит НАТО отмечал, что процесс членства Швеции в НАТО зависит от выполнения вопросов, зафиксированных в трехстороннем соглашении.

"Мы хотим, чтобы все данные и подписанные нам обещания были соблюдены", – писал Эрдоган.

Yar * n ba * layacak NATO Devlet ve Hükûmet Ba * kanlar * Zirvesi’ne kat * lmak üzere Vilnius’a geldik.



Bu kritik zamanda, NATO co * rafyas * n * n savunmas * ve güvenli * i hakk * nda görü * teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza ataca * z.… — Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) July 10, 2023

Сегодня Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.

По его словам, только на таких условиях Анкара согласует вступление Стокгольма в Альянс.

"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции [в НАТО], так же, как сделали это в случае с Финляндией", – сказал он в аэропорту перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюс.

Столтенберг ему ответил: он поддерживает амбиции Турции стать членом Евросоюза при условии соблюдения Анкарой обязательств, принятых на саммите Альянса в 2022 году. Столтенберг напомнил, что на встрече лидеров стран-участниц в Мадриде в прошлом июне Швеции были выдвинуты конкретные требования для вхождения в Альянс и ей "фактически удалось сделать очень многое".