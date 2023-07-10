Турция согласилась разблокировать вступление Швеции в НАТО

"Рад сообщить, что после встречи, которую я провел с Эрдоганом и премьер-министром Швеции, президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в [парламент Турции] Великое национальное собрание и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников НАТО сильнее и безопаснее", – написал генсек.
Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023
Эрдоган в публикации в Twitter о планах на саммит НАТО отмечал, что процесс членства Швеции в НАТО зависит от выполнения вопросов, зафиксированных в трехстороннем соглашении.
"Мы хотим, чтобы все данные и подписанные нам обещания были соблюдены", – писал Эрдоган.
Yar * n ba * layacak NATO Devlet ve Hükûmet Ba * kanlar * Zirvesi’ne kat * lmak üzere Vilnius’a geldik.— Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) July 10, 2023
Bu kritik zamanda, NATO co * rafyas * n * n savunmas * ve güvenli * i hakk * nda görü * teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza ataca * z.…
Сегодня Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.
По его словам, только на таких условиях Анкара согласует вступление Стокгольма в Альянс.
"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции [в НАТО], так же, как сделали это в случае с Финляндией", – сказал он в аэропорту перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюс.
Столтенберг ему ответил: он поддерживает амбиции Турции стать членом Евросоюза при условии соблюдения Анкарой обязательств, принятых на саммите Альянса в 2022 году. Столтенберг напомнил, что на встрече лидеров стран-участниц в Мадриде в прошлом июне Швеции были выдвинуты конкретные требования для вхождения в Альянс и ей "фактически удалось сделать очень многое".
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.
Заявку Швеции в НАТО тормозят две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и на данный момент процесс застопорился.
В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.
Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.