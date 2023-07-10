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Столтенберг ответил на условия Эрдогана относительно членства Швеции в НАТО

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Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила необходимые условия для принятия в военный блок
Генсек НАТО заявил, что Швеция выполнила необходимые условия для принятия в военный блок
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает амбиции Турции стать членом Евросоюза при условии соблюдения Анкарой обязательств, принятых на саммите Альянса в 2022 году. Об этом он заявил 10 июля на пресс-конференции в Вильнюсе, которую пресс-служба блока транслировала в Youtube.

Так он прокомментировал утреннее заявление турецкого президента Реджепа Эрдогана о том, что Анкара согласует вступление Швеции в НАТО только после принятия его страны в Евросоюз.

Столтенберг напомнил, что на встрече лидеров стран-участниц в Мадриде в прошлом июне Швеции были выдвинуты конкретные требования для вхождения в Альянс и ей "фактически удалось сделать очень многое".

Генсек отметил, что несколько недель назад обсуждал с Эрдоганом эту тему и разговор был конструктивным.

"Мы поговорили о важности внедрения постоянного механизма, установленного Швецией, Финляндией и НАТО. И была встреча несколько дней назад в Брюсселе. Действительно прогресс очевиден. Сегодня будут еще другие переговоры", – сказал он, добавив, что "есть все перспективы, чтобы получить правильные решения" о членстве Швеции в оборонном блоке.

О том, что вступление Швеции в НАТО станет возможным только после того, как Турция будет принята в члены ЕС, Эрдоган заявил 10 июля в аэропорту перед вылетом на саммит Альянса в Вильнюс. 

"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции [в НАТО] так же, как сделали это в случае с Финляндией", – сказал он.

Контекст:

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Заявку Швеции в НАТО тормозят две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и на данный момент процесс застопорился.

В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана. 

4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.

Теги: Реджеп Эрдоган, НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Мадрид, саммит НАТО
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