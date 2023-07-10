Столтенберг ответил на условия Эрдогана относительно членства Швеции в НАТО

Так он прокомментировал утреннее заявление турецкого президента Реджепа Эрдогана о том, что Анкара согласует вступление Швеции в НАТО только после принятия его страны в Евросоюз.

Столтенберг напомнил, что на встрече лидеров стран-участниц в Мадриде в прошлом июне Швеции были выдвинуты конкретные требования для вхождения в Альянс и ей "фактически удалось сделать очень многое".

Генсек отметил, что несколько недель назад обсуждал с Эрдоганом эту тему и разговор был конструктивным.

"Мы поговорили о важности внедрения постоянного механизма, установленного Швецией, Финляндией и НАТО. И была встреча несколько дней назад в Брюсселе. Действительно прогресс очевиден. Сегодня будут еще другие переговоры", – сказал он, добавив, что "есть все перспективы, чтобы получить правильные решения" о членстве Швеции в оборонном блоке.

О том, что вступление Швеции в НАТО станет возможным только после того, как Турция будет принята в члены ЕС, Эрдоган заявил 10 июля в аэропорту перед вылетом на саммит Альянса в Вильнюс.

"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции [в НАТО] так же, как сделали это в случае с Финляндией", – сказал он.