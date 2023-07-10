Столтенберг ответил на условия Эрдогана относительно членства Швеции в НАТО

Так он прокомментировал утреннее заявление турецкого президента Реджепа Эрдогана о том, что Анкара согласует вступление Швеции в НАТО только после принятия его страны в Евросоюз.
Столтенберг напомнил, что на встрече лидеров стран-участниц в Мадриде в прошлом июне Швеции были выдвинуты конкретные требования для вхождения в Альянс и ей "фактически удалось сделать очень многое".
Генсек отметил, что несколько недель назад обсуждал с Эрдоганом эту тему и разговор был конструктивным.
"Мы поговорили о важности внедрения постоянного механизма, установленного Швецией, Финляндией и НАТО. И была встреча несколько дней назад в Брюсселе. Действительно прогресс очевиден. Сегодня будут еще другие переговоры", – сказал он, добавив, что "есть все перспективы, чтобы получить правильные решения" о членстве Швеции в оборонном блоке.
О том, что вступление Швеции в НАТО станет возможным только после того, как Турция будет принята в члены ЕС, Эрдоган заявил 10 июля в аэропорту перед вылетом на саммит Альянса в Вильнюс.
"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем "расчистим дорогу" для заявки Швеции [в НАТО] так же, как сделали это в случае с Финляндией", – сказал он.
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.
Заявку Швеции в НАТО тормозят две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и на данный момент процесс застопорился.
В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.
Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.