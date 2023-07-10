Страны НАТО согласовали действия в случае нападения РФ – Reuters

В течение десятилетий НАТО не видел необходимости в крупномасштабных планах обороны, пишет агентство. Альянс только вел небольшие войны в Афганистане и Ираке и не чувствовал, что постсоветская Россия представляет реальную угрозу, говорится в материале.
На фоне войны страны-агрессора России против Украины НАТО хочет иметь план на случай конфликта с Москвой, отмечает Reuters. Такие инициативы блокировались со стороны Турции, но ей пришлось пойти на компромисс, рассказал один из дипломатов.
Излагая свои региональные планы, руководство Альянса даст странам указания относительно того, как модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение. Это будет одна из причин, по которой лидеры блока хотят согласовать требование для членов Альянса выделять на оборонный комплекс не менее 2% от национального ВВП.
По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации планов потребуется несколько лет, хотя они подчеркивают, что при необходимости Альянс может "немедленно вступить в бой", говорится в материале.
Ожидается, что в саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва), примут участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО, всего около 5 тыс. человек посетят мероприятие и будут сопровождать делегации, сообщал телеканал LRT.
Саммит НАТО в Вильнюсе примет три новых региональных оборонных плана для противодействия двум главным угрозам Альянса: России и терроризму, заявлял енсек НАТО Йенс Столтенберг 7 ибля на пресс-конференции накануне саммита Альянса. Рассшифровку пресс-конференции опубликовала пресс-служба блока. "Один план для Севера, Атлантики и Европейской Арктики. Один для центра, охватывающий Балтийский регион и Центральную Европу. И южный план для Средиземного и Черного морей", – сказал Столтенберг.
Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэ сообщал, что в Вильнюсе Альянс готовится утвердить новые оборонные планы. Согласно новым планам, блок хочет иметь возможность в случае необходимости за 30 дней переместить на восточный фланг 300 тыс. военных.