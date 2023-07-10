Страны НАТО согласовали действия в случае нападения РФ – Reuters

В течение десятилетий НАТО не видел необходимости в крупномасштабных планах обороны, пишет агентство. Альянс только вел небольшие войны в Афганистане и Ираке и не чувствовал, что постсоветская Россия представляет реальную угрозу, говорится в материале.

На фоне войны страны-агрессора России против Украины НАТО хочет иметь план на случай конфликта с Москвой, отмечает Reuters. Такие инициативы блокировались со стороны Турции, но ей пришлось пойти на компромисс, рассказал один из дипломатов.

Излагая свои региональные планы, руководство Альянса даст странам указания относительно того, как модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение. Это будет одна из причин, по которой лидеры блока хотят согласовать требование для членов Альянса выделять на оборонный комплекс не менее 2% от национального ВВП.

По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации планов потребуется несколько лет, хотя они подчеркивают, что при необходимости Альянс может "немедленно вступить в бой", говорится в материале.