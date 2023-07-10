Зеленский: Мы уже понимаем факт – Украина будет в НАТО. Работаем над тем, чтобы алгоритм членства стал максимально ясным и быстрым

"Все все понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас – сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил все страны, которые говорят об этом прямо и приняли совместные с Украиной декларации по поводу ее интеграции.

"Большая часть Альянса – четко за нас", – подчеркнул президент.

Он напомнил, что сейчас именно от Украины зависит безопасность на восточном фланге НАТО.

"Когда мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы откровенно говорили: де-факто Украина уже в Альянсе. Наше оружие – это оружие Альянса. Наши ценности – это то, во что верит Альянс. Наша защита – именно тот элемент формулы Европы, который делает ее объединенной, свободной и в мире", – сказал Зеленский.

По его словам, саммит в Вильнюсе "должен все это подтвердить".

"Сейчас еще идет работа над вордингом, то есть над конкретными словами такого подтверждения, но мы уже понимаем факт – Украина будет в Альянсе, мы работаем над тем, чтобы алгоритм членства стал максимально ясным и быстрым. Наша работа ради этого – работа всей команды Украины – будет продолжаться ежеминутно в течение этих дней", – подытожил глава государства.



