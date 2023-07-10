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Зеленский: Мы уже понимаем факт – Украина будет в НАТО. Работаем над тем, чтобы алгоритм членства стал максимально ясным и быстрым

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Зеленский: Большая часть Альянса четко за нас
Зеленский: Большая часть Альянса – четко за нас
Фото: president.gov.ua

Все страны НАТО понимают, что Украина заслуживает быть в Альянсе, но украинские власти добиваются того, чтобы на саммите в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, был подан "четкий сигнал" об этом, заявил президент Владимир Зеленский. Вечернее обращение президента опубликовала его пресс-служба.

"Все все понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас – сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил все страны, которые говорят об этом прямо и приняли совместные с Украиной декларации по поводу ее интеграции.

"Большая часть Альянса – четко за нас",  –  подчеркнул президент. 

Он напомнил, что сейчас именно от Украины зависит безопасность на восточном фланге НАТО.

"Когда мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы откровенно говорили: де-факто Украина уже в Альянсе. Наше оружие – это оружие Альянса. Наши ценности – это то, во что верит Альянс. Наша защита – именно тот элемент формулы Европы, который делает ее объединенной, свободной и в мире", – сказал Зеленский.

По его словам, саммит в Вильнюсе "должен все это подтвердить".

"Сейчас еще идет работа над вордингом, то есть над конкретными словами такого подтверждения, но мы уже понимаем факт – Украина будет в Альянсе, мы работаем над тем, чтобы алгоритм членства стал максимально ясным и быстрым. Наша работа ради этого – работа всей команды Украины – будет продолжаться ежеминутно в течение этих дней", – подытожил глава государства. 


Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Теги: НАТО, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит НАТО, вступление Украины в НАТО
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