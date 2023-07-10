"Приоритеты очевидны". Зеленский анонсировал двусторонние встречи в Вильнюсе

"В Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня – страны Европы, Америка, Канада, Япония… Приоритеты совершенно очевидны – это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита", – сказал Зеленский.
Кроме того, по его словам, на переговорах в Вильнюсе будут обсуждать поставки оружия для фронта. Президент выразил уверенность, что для украинских воинов "могут быть хорошие оружейные новости из Вильнюса".
"Конечно, мы будем говорить и о других аспектах защиты жизни и нашей общей безопасности", – отметил он.
Зеленский также обратил внимание, что в день начала саммита, "который теперь немыслим без Украины", будет уже 503-й день полномасштабной войны.
"Это многое говорит о нашей силе – силе украинского народа, который в условиях такой войны, после стольких сражений и дней имеет силу, без которой безопасность Европы – просто ее уже не представить", – заявил президент.
Агентство "Интерфакс-Украина" трактует слова президента как подтверждение, что сам он также посетит саммит. До сих пор Украина не подтверждала официально его участие.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.