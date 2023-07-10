"Приоритеты очевидны". Зеленский анонсировал двусторонние встречи в Вильнюсе

Зеленский отметил, что для украинских воинов "могут быть хорошие оружейные новости из Вильнюса" Фото: president.gov.ua

"В Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня – страны Европы, Америка, Канада, Япония… Приоритеты совершенно очевидны – это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита", – сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, на переговорах в Вильнюсе будут обсуждать поставки оружия для фронта. Президент выразил уверенность, что для украинских воинов "могут быть хорошие оружейные новости из Вильнюса".

"Конечно, мы будем говорить и о других аспектах защиты жизни и нашей общей безопасности", – отметил он.

Зеленский также обратил внимание, что в день начала саммита, "который теперь немыслим без Украины", будет уже 503-й день полномасштабной войны.

"Это многое говорит о нашей силе – силе украинского народа, который в условиях такой войны, после стольких сражений и дней имеет силу, без которой безопасность Европы – просто ее уже не представить", – заявил президент.

Агентство "Интерфакс-Украина" трактует слова президента как подтверждение, что сам он также посетит саммит. До сих пор Украина не подтверждала официально его участие.