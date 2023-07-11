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"Кажется, будто здесь украинский саммит". В Вильнюсе перед саммитом НАТО вывесили тысячи украинских флагов. Видео

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На шаттле для участников саммита надпись: "Пока вы ждете этого автобуса, Украина ждет членства в НАТО"
На шаттле для участников саммита – надпись: "Пока вы ждете этого автобуса, Украина ждет членства в НАТО"
Фото: vilnius.lt

Вильнюс в преддверии саммита НАТО, который состоится 11–12 июля, "стал сине-желтым" – повсюду видны украинские флаги и другие выражения поддержки Украины и ее вступления в Альянс. Об этом рассказал редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко в видеорепортаже из Вильнюса.

"Скажу откровенно: когда приезжаешь в Вильнюс, временами такое впечатление, будто ты в Украине, просто тут происходит государственный визит президента Литвы с генсеком НАТО. Огромное количество украинских флагов по городу, немного разбавленных литовскими и натовскими", – сказал Сидоренко. 

По его словам, "ощущение, что саммит посвящен Украине, начинается прямо с аэропорта" – самолет садится c видом на огромные баннеры, призывающие дать Украине членство в Альянсе. 

Скриншот: Європейська правда / YouTube
Скриншот: Європейська правда / YouTube

В своем Facebook Сидоренко также показал шаттл, который возит на закрытую территорию саммита. На его окнах – надпись: "Пока вы ждете этого автобуса, Украина ждет членства в НАТО".

https://www.facebook.com/sergio.kyiv.ua/posts/pfbid08nL6i9pUoMM7ho3kwTLg5PCPJ8ovPsgPQpkKS63ZhehoAX3YU3xzTX1EjgToQdJEl

В репортаже показаны украинские флаги на литовских госучреждениях, ролики об Украине и НАТО, которые показывают в аэропорту, инсталляции об Украине и ЕС на улицах.

"Кажется, будто здесь проходит украинский саммит", – говорится в описании к видео. 

По решению Вильнюсского муниципалитета, перед саммитом в городе вывесили не меньше 33 тыс. украинских флагов как символ того, что Украина может стать 33-м членом НАТО, сообщало Delfi. В пресс-службе муниципалитета отмечали также, что в цветах украинского флага будут подсвечены мосты через реку Нерис, фасады театров, фонтаны.

Сидоренко подчеркнул, что поддержка Украины выражается не только в инициативах властей – огромный уровень поддержки виден "просто на улицах, среди людей". "Это что-то неимоверное, это стоит ценить", – сказал он.

"Конечно, вряд ли президент США примет решение, что Украину надо пригласить в НАТО, под давлением вильнюсской улицы, но капля за каплей создается впечатление: Европа хочет, чтобы Украина была в Альянсе", – отметил журналист.

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Видео: Європейська правда / Telegram
Теги: Украина, НАТО, Литва, флаг, Вильнюс, вступление Украины в НАТО
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