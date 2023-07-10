Байден и Сунак обсудили передачу Украине кассетных боеприпасов

Байден впервые посетил Даунинг-стрит в качестве президента США, отмечают СМИ. Разговор Байдена и Сунака длился около 40 минут.

Отношения между США и Великобританией "надежны, как скала", отметил американский лидер, а премьер-министр Великобритании назвал страны "двумя самыми твердыми союзниками" в НАТО. Он отметил, что Великобритания и США хотят сделать все возможное для укрепления евроатлантической безопасности.

Как отметил SkyNews, и Байден, и Сунак примут участие в саммите НАТО в Вильнюсе (Литва), которай сосится 11–12 июля.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании сообщил, что Сунак и Байден обсудили решение США поставить Украине кассетные боеприпасы. Как отмечают СМИ, это "спорный вопрос" между государствами. Официальный представитель Сунака рассказал, что для США поставка Украине такого оружия была "трудным решением".

В свою очередь Сунак отметил, что Великобритания требует придерживаться международной конвенции о запрете данного оружия.

Ранее Сунак отмечал, что Великобритания является одной из 123 стран, подписавших конвенцию по кассетным боеприпасам, международный договор, который запрещает производство или использование этого оружия.

Байден и Сунак снова встретятся в октябре для переговоров об экономическом сотрудничестве, сообщил SkyNews.