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Байден и Сунак обсудили передачу Украине кассетных боеприпасов

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Встреча Байдена и Сунака длилась около 40 минут
Встреча Байдена и Сунака длилась около 40 минут
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 10 июля встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне. Об этом сообщают британские СМИ Sky News и BBC.

Байден впервые посетил Даунинг-стрит в качестве президента США, отмечают СМИ. Разговор Байдена и Сунака длился около 40 минут. 

Отношения между США и Великобританией "надежны, как скала", отметил американский лидер, а премьер-министр Великобритании назвал страны "двумя самыми твердыми союзниками" в НАТО. Он отметил, что Великобритания и США хотят сделать все возможное для укрепления евроатлантической безопасности. 

Как отметил SkyNews, и Байден, и Сунак примут участие в саммите НАТО в Вильнюсе (Литва), которай сосится 11–12 июля.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании сообщил, что Сунак и Байден обсудили решение США поставить Украине кассетные боеприпасы. Как отмечают СМИ, это "спорный вопрос" между государствами. Официальный представитель Сунака рассказал, что для США поставка Украине такого оружия была "трудным решением".

В свою очередь Сунак отметил, что Великобритания требует придерживаться международной конвенции о запрете данного оружия.

Ранее Сунак отмечал, что Великобритания является одной из 123 стран, подписавших конвенцию по кассетным боеприпасам, международный договор, который запрещает производство или использование этого оружия. 

Байден и Сунак снова встретятся в октябре для переговоров об экономическом сотрудничестве, сообщил SkyNews.  

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... Дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает их накопление, передачу или использование, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. 

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов
в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил: Украина будет использовать кассетные боеприпасы только на своей территориисилы обороны откажутся от применения кассетных зарядов в городах; Украина будет вести строгий учет использования этого типа оружия и локальных зон, где оно будет применяться; после освобождения эти территории будут приоритетными для целей разминирования; Минобороны будет отчитываться перед партнерами об использовании кассетных боеприпасов.

Теги: США, Украина, НАТО, Великобритания, Литва, Лондон, Джо Байден, вооружение, боеприпасы, Риши Сунак, контрнаступление
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