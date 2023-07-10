Кассетные боеприпасы США имеют очень низкий уровень неразорвавшихся снарядов – СМИ

По словам неназванного американского чиновника, армия США провела ряд реальных, а не имитационных испытаний. Основным вопросом было соотношение неразорвавшихся снарядов ко всему количеству элементов в боеприпасе.

Проведенные стрельбы в 2017-м и 2020 годах показали, что этот коэффициент составил лишь 2,35% и меньше. Военнослужащие армии США проверяли две наиболее распространенные номенклатуры боеприпасов – M864 и M483A1.

Военный чиновник, которого опросили журналисты CNN, добавил, что тестирование проводилось различными способами, включая "воздушный взрыв" и "детонацию в наземной точке", а также на различных расстояниях от 15 км до 30 км.

Как отмечает CNN, администрация президента США Джо Байдена стремится подчеркнуть, что кассетные боеприпасы, которые она предоставит Украине, представляют меньший риск для гражданского населения, чем кассетные боеприпасы, используемые в настоящее время Россией. У боеприпасов РФ этот коэффициент достигает 40%.