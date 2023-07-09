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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"С Россией нужно разговаривать только на понятном ей языке". Подоляк заявил, что кассетные боеприпасы компенсируют снарядный дефицит в ВСУ

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По словам Подоляка, передача Украине кассетных боеприпасов восстановит паритет на поле боя
По словам Подоляка, передача Украине кассетных боеприпасов восстановит паритет на поле боя
Фото: Михайло Подоляк / Telegram

Кассетные боеприпасы, которые США передадут Украине, позволят Вооруженным силам Украины компенсировать дефицит снарядов. Об этом 9 июля в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, кассетные боеприпасы крайне важны для Украины, поскольку восстановят паритет на поле боя.

"Учитывая тот факт, что Россия уже больше года использует этот тип боеприпаса в Украине, это, по меньшей мере, справедливо. А по большому счету, с Россией нужно разговаривать только на понятном ей языке – пропорциональной силе", – отметил Подоляк.

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает их накопление, передачу или использование, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. 

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы только на своей территориисилы обороны откажутся от применения кассетных зарядов в городах; Украина будет вести строгий учет использования этого типа оружия и локальных зон, где оно будет применяться; после освобождения эти территории будут приоритетными для целей разминирования; Минобороны будет отчитываться перед партнерами об использовании кассетных боеприпасов.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, США, Украина, оружие, вооружение, боеприпасы, кассетные бомбы, ВСУ, война России против Украины, Михаил Подоляк, контрнаступление
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