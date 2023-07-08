Резников рассказал, как и где Украина будет применять переданные США кассетные боеприпасы

По его словам, они существенно помогут Вооруженным силам в деоккупации захваченных РФ территорий и сохранении жизней украинских солдат.
Министр отметил, что согласно ст. 51 Устава ООН, Украина имеет неотъемлемое право на самооборону и будет строго соблюдать все международные гуманитарные конвенции, подписанные и ратифицированные Украиной.
Резников упомянул, что с первого дня полномасштабного нападения Россия неизбирательно применяет кассетные боеприпасы.
"Наша позиция проста – нам нужно освободить временно оккупированные территории и спасти жизни наших людей. Для этого мы должны нанести потери врагу – военным преступникам, насильникам и мародерам, оккупировавшим наши территории. Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинского народа мы сможем спасти. В наших интересах сохранить жизни наших солдат. Поэтому мы будем продолжать делать это, используя все доступные нам виды летального оружия", – написал глава Минобороны.
Он назвал пять ключевых принципов, которых Киев будет придерживаться, применяя кассетное оружие:
We welcome the decision of the US to provide Ukraine with the new liberation weapons that will significantly help us to de-occupy our territories while saving the lives of the Ukrainian soldiers.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 7, 2023
Under Article 51 of the UN Charter Ukraine has a universal internationally…
7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).
США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.
Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.
Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает их накопление, передачу или использование, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали.
Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.