Резников рассказал, как и где Украина будет применять переданные США кассетные боеприпасы

Кассетные заряды будут использоваться только в тех областях, где сосредоточены оккупанты, для прорыва линии обороны РФ – глава МОУ Фото: ЕРА

По его словам, они существенно помогут Вооруженным силам в деоккупации захваченных РФ территорий и сохранении жизней украинских солдат.

Министр отметил, что согласно ст. 51 Устава ООН, Украина имеет неотъемлемое право на самооборону и будет строго соблюдать все международные гуманитарные конвенции, подписанные и ратифицированные Украиной.

Резников упомянул, что с первого дня полномасштабного нападения Россия неизбирательно применяет кассетные боеприпасы.

"Наша позиция проста – нам нужно освободить временно оккупированные территории и спасти жизни наших людей. Для этого мы должны нанести потери врагу – военным преступникам, насильникам и мародерам, оккупировавшим наши территории. Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинского народа мы сможем спасти. В наших интересах сохранить жизни наших солдат. Поэтому мы будем продолжать делать это, используя все доступные нам виды летального оружия", – написал глава Минобороны.

Он назвал пять ключевых принципов, которых Киев будет придерживаться, применяя кассетное оружие:

Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации наших международно признанных территорий. Они не будут использоваться на официально признанной территории РФ.

Силы обороны откажутся от применения кассетных зарядов в городах, чтобы избежать риска для гражданского населения. Они будут использоваться только в тех областях, где сосредоточены оккупанты, для прорыва линии обороны противника.

Украина будет вести строгий учет использования этого типа оружия и локальных зон, где оно будет применяться.

После освобождения эти территории будут приоритетными для целей разминирования. Это позволит нам ликвидировать риск от неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов.

Минобороны будет отчитываться перед партнерами об использовании кассетных боеприпасов и об их эффективности, чтобы обеспечить соответствующий стандарт прозрачной отчетности и контроля.

We welcome the decision of the US to provide Ukraine with the new liberation weapons that will significantly help us to de-occupy our territories while saving the lives of the Ukrainian soldiers.



Under Article 51 of the UN Charter Ukraine has a universal internationally… — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 7, 2023

Глава МОУ добавил, что уже передал уведомление об этих принципах американской стороне.