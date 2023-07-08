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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников рассказал, как и где Украина будет применять переданные США кассетные боеприпасы

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Кассетные заряды будут использоваться только в тех областях, где сосредоточены оккупанты, для прорыва линии обороны РФ глава МОУ
Кассетные заряды будут использоваться только в тех областях, где сосредоточены оккупанты, для прорыва линии обороны РФ – глава МОУ
Фото: ЕРА

Украина приветствует решение США предоставить силам обороны "новое освободительное оружие". Так министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал 8 июля в Twitter информацию о том, что в новый пакет американской военной помощи войдут кассетные снаряды.

По его словам, они существенно помогут Вооруженным силам в деоккупации захваченных РФ территорий и сохранении жизней украинских солдат.

Министр отметил, что согласно ст. 51 Устава ООН, Украина имеет неотъемлемое право на самооборону и будет строго соблюдать все международные гуманитарные конвенции, подписанные и ратифицированные Украиной.

Резников упомянул, что с первого дня полномасштабного нападения Россия неизбирательно применяет кассетные боеприпасы. 

"Наша позиция проста – нам нужно освободить временно оккупированные территории и спасти жизни наших людей. Для этого мы должны нанести потери врагу – военным преступникам, насильникам и мародерам, оккупировавшим наши территории. Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинского народа мы сможем спасти. В наших интересах сохранить жизни наших солдат. Поэтому мы будем продолжать делать это, используя все доступные нам виды летального оружия", – написал глава Минобороны.

Он назвал пять ключевых принципов, которых Киев будет придерживаться, применяя кассетное оружие: 

  • Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации наших международно признанных территорий. Они не будут использоваться на официально признанной территории РФ.
  • Силы обороны откажутся от применения кассетных зарядов в городах, чтобы избежать риска для гражданского населения. Они будут использоваться только в тех областях, где сосредоточены оккупанты, для прорыва линии обороны противника.
  • Украина будет вести строгий учет использования этого типа оружия и локальных зон, где оно будет применяться.
  • После освобождения эти территории будут приоритетными для целей разминирования. Это позволит нам ликвидировать риск от неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов.
  • Минобороны будет отчитываться перед партнерами об использовании кассетных боеприпасов и об их эффективности, чтобы обеспечить соответствующий стандарт прозрачной отчетности и контроля.
Глава МОУ добавил, что уже передал уведомление об этих принципах американской стороне.

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает их накопление, передачу или использование, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. 

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Теги: США, военная помощь, Алексей Резников, кассетные бомбы, Минобороны, война России против Украины
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