Великобритания и Испания не поддерживают предоставление США кассетных боеприпасов Украине

Он отметил, что Великобритания была одной из 123 стран, подписавших конвенцию, запрещающую их использование.

Сунак заявил, что его страна поддерживает Украину, предоставляя танки и дальнобойное оружие.

"Надеюсь, все страны смогут продолжать поддерживать Украину", – сказал он.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что также выступает против применения кассетных боеприпасов, сообщил канал RTVE 8 июля.

Она выразила уважение решению суверенной страны США, отметив, что оно было принято не в рамках НАТО.

"Испания, основываясь на своих твердых обязательствах перед Украиной, также твердо убеждена в том, что определенное оружие и бомбы не могут быть доставлены ни при каких обстоятельствах", – сказала политик.