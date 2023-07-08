Германия выступает против кассетных боеприпасов, но в случае с Украиной речь идет о защите ее территории – спикер правительства

"В данном случае мы имеем дело с особой ситуацией: Украина использует свои боеприпасы для защиты гражданского населения. Речь идет о действиях собственного правительства по освобождению собственной территории", – заявил он.

Хебештрайт призвал не забывать, что РФ также массово применяет кассетные боеприпасы в войне против Украины.

По его словам, позицию Германии по поводу кассетных боеприпасов демонстрирует присоединение к Конвенции о кассетных боеприпасах в 2010 году. В то же время ни США, ни Украина не являются участниками этого документа.

Спикер выразил уверенность, что "американские друзья не легкомыслили решением передать соответствующие боеприпасы".

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, комментируя решение США, 7 июля также подчеркнула, что ее страна является участником конвенции, пишет Reuters.