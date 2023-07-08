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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия выступает против кассетных боеприпасов, но в случае с Украиной речь идет о защите ее территории – спикер правительства

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В Германии прокомментировали передачу США Украине кассетных боеприпасов
В Германии прокомментировали передачу США Украине кассетных боеприпасов
Фото: EPA

Германия в целом выступает против применения кассетных боеприпасов, но в случае Украины речь идет о защите ее территории. Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт на просьбу журналистов прокомментировать решение США передать Украине кассетные боеприпасы, пишет "Укринформ" 8 июля.

"В данном случае мы имеем дело с особой ситуацией: Украина использует свои боеприпасы для защиты гражданского населения. Речь идет о действиях собственного правительства по освобождению собственной территории", – заявил он.

Хебештрайт призвал не забывать, что РФ также массово применяет кассетные боеприпасы в войне против Украины.

По его словам, позицию Германии по поводу кассетных боеприпасов демонстрирует присоединение к Конвенции о кассетных боеприпасах в 2010 году. В то же время ни США, ни Украина не являются участниками этого документа.

Спикер выразил уверенность, что "американские друзья не легкомыслили решением передать соответствующие боеприпасы".

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, комментируя решение США, 7 июля также подчеркнула, что ее страна является участником конвенции, пишет Reuters.

Контекст:

7 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, в него вошли боеприпасы калибра 155 мм, в том числе DPICM (кассетные боеприпасы).

США решились включить в помощь кассетные боеприпасы, потому что Украина находится в разгаре своего контрнаступления, заявили в Пентагоне. "Мы хотим убедиться, что у украинцев достаточно артиллерии, чтобы держаться в бою в контексте текущего контрнаступления... дела идут немного медленнее, чем некоторые надеялись", – указал замминистра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Как подчеркнули в Белом доме, одним из условий поставки вооружений Украине в целом является то, что она не будет их использовать не на своей территории.

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает их накопление, передачу или использование, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. 

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы только на своей территориисилы обороны откажутся от применения кассетных зарядов в городах; Украина будет вести строгий учет использования этого типа оружия и локальных зон, где оно будет применяться; после освобождения эти территории будут приоритетными для целей разминирования; Минобороны будет отчитываться перед партнерами об использовании кассетных боеприпасов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Германия, кассетные бомбы, война России против Украины, Анналена Бербок, Штеффен Хебештрайт
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