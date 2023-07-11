В Вильнюсе стартует саммит НАТО, который определит перспективы членства Украины в Альянсе

На сайте НАТО опубликовано расписание всех мероприятий. В первый день саммита среди них запланировано:
Участие в саммите НАТО примет и украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. Накануне глава государства анонсировал проведение в Вильнюсе ряда двусторонних переговоров разного уровня по поводу военной помощи Украине.
За день до старта саммита Зеленский подчеркивал, что украинские власти работают над тем, чтобы алгоритм членства для Украины стал "максимально ясным и быстрым".
"Все все понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас – сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", – сказал Зеленский.
По словам президента Украины, "большая часть Альянса – четко за нас".
В то же время издание Politico сообщает, что в ходе саммита состоится встреча Байдена и Зеленского, на которой президент США постарается убедить своего украинского коллегу, что "крупные" обязательства США и других союзников по НАТО в области безопасности – это максимум того, что может получить Киев на саммите Альянса в этом году.
Байден уже прибыл в Литву.
СМИ сообщают, что Вильнюс в преддверии саммита НАТО "стал сине-желтым" – повсюду видны украинские флаги и другие выражения поддержки Украины и ее вступления в Альянс.
По данным Reuters, "НАТО превратил Вильнюс в крепость" – столицу Литвы во время саммита будут защищать военные и вооружение 16 стран Альянса.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.