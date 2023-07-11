В Вильнюсе стартует саммит НАТО, который определит перспективы членства Украины в Альянсе

На сайте НАТО опубликовано расписание всех мероприятий. В первый день саммита среди них запланировано:

9.05 – вступительное слово генсека Альянса Йенса Столтенберга;

до 11.30 ожидается прибытие всех участников саммита;

13.00 – короткие выступления Столтенберга и президента США Джо Байдена;

13.30 – официальная встреча участников саммита, каждого главу правительства и президента лично будут приветствовать Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа;

13.55 – совместное фото участников саммита;

14.00 – начало саммита на уровне глав правительств и президентов, включая Швецию;

15.30 – прибытие делегаций стран – партнеров НАТО;

17.30 – пресс-конференция Столтенберга;

18.00 – встреча министров обороны стран НАТО;

19.00 – ужин в президентском дворце, организованный Науседой.

Участие в саммите НАТО примет и украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. Накануне глава государства анонсировал проведение в Вильнюсе ряда двусторонних переговоров разного уровня по поводу военной помощи Украине.

За день до старта саммита Зеленский подчеркивал, что украинские власти работают над тем, чтобы алгоритм членства для Украины стал "максимально ясным и быстрым".

"Все все понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас – сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, "большая часть Альянса – четко за нас".

В то же время издание Politico сообщает, что в ходе саммита состоится встреча Байдена и Зеленского, на которой президент США постарается убедить своего украинского коллегу, что "крупные" обязательства США и других союзников по НАТО в области безопасности – это максимум того, что может получить Киев на саммите Альянса в этом году.

Байден уже прибыл в Литву.

СМИ сообщают, что Вильнюс в преддверии саммита НАТО "стал сине-желтым" – повсюду видны украинские флаги и другие выражения поддержки Украины и ее вступления в Альянс.

По данным Reuters, "НАТО превратил Вильнюс в крепость" – столицу Литвы во время саммита будут защищать военные и вооружение 16 стран Альянса.