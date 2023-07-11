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ПОЛИТИКА

Вступление Швеции в НАТО было одной из тем встречи Зеленского и Эрдогана в Стамбуле – ОП

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Зеленский и Эрдоган встречались в Стамбуле 7 июля
Зеленский и Эрдоган встречались в Стамбуле 7 июля
Фото: EPA

В том, что Турция разблокировала вступление Швеции в НАТО, есть и часть усилий президента Украины Владимира Зеленского, заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква. Об этом он сказал 10 июля в интервью "Интерфакс-Украина".

Жовква отметил, что Украина приветствует политический компромисс, достигнутый по результатам встречи премьер-министра Швеции Ульфа Кристоферссона, президента Турции Реджепа Эрдогана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который позволил решить вопрос вступления Швеции в НАТО.

"Это положительно для Украины – чем больше безопасности в соседних регионах, тем легче Украине бороться с агрессией и приближать победу", – сказал Жовква.

По его словам, Швеция всегда была надежным союзником Украины и будет иметь еще больше возможностей помогать Украине в качестве члена НАТО.

"Во время переговоров с президентом Эрдоганом 7 июля глава Украинского государства поднимал вопрос о необходимости разблокирования вступления Швеции в НАТО и был услышан президентом Эрдоганом. Поэтому в этом успехе есть весомая часть усилий президента Украины", – подчеркнул Жовква.

Он выразил надежду, что после быстрого окончания формальных процедур Швеция станет 32-м членом НАТО.

"Следующим успехом для саммита НАТО должны стать соответствующие и положительные решения для Украины", – подчеркнул замглавы ОП.

Контекст:

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Заявку Швеции в НАТО тормозили две страны – Турция и Венгрия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в мае заявлял, что не против членства Швеции, но политические отношения между ней и Венгрией сейчас "выглядят безобразно" и "нужно сначала их улучшить", цитировало Reuters

Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана. 

В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.

Теги: Турция, НАТО, Швеция, Владимир Зеленский, саммит НАТО, Офис президента Украины, Игорь Жовква
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