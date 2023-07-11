Вступление Швеции в НАТО было одной из тем встречи Зеленского и Эрдогана в Стамбуле – ОП

Жовква отметил, что Украина приветствует политический компромисс, достигнутый по результатам встречи премьер-министра Швеции Ульфа Кристоферссона, президента Турции Реджепа Эрдогана и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который позволил решить вопрос вступления Швеции в НАТО.

"Это положительно для Украины – чем больше безопасности в соседних регионах, тем легче Украине бороться с агрессией и приближать победу", – сказал Жовква.

По его словам, Швеция всегда была надежным союзником Украины и будет иметь еще больше возможностей помогать Украине в качестве члена НАТО.

"Во время переговоров с президентом Эрдоганом 7 июля глава Украинского государства поднимал вопрос о необходимости разблокирования вступления Швеции в НАТО и был услышан президентом Эрдоганом. Поэтому в этом успехе есть весомая часть усилий президента Украины", – подчеркнул Жовква.

Он выразил надежду, что после быстрого окончания формальных процедур Швеция станет 32-м членом НАТО.

"Следующим успехом для саммита НАТО должны стать соответствующие и положительные решения для Украины", – подчеркнул замглавы ОП.