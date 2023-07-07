"Очень важные переговоры". Зеленский и Эрдоган начали встречу в Стамбуле с разговора тет-а-тет

"Очень важные переговоры. Безопасность – и в нашем Черноморском регионе, и в целом в Европе. Благодарен за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Формула мира. Защита наших стран, наших людей и наших интересов. Внимание готовящемуся саммиту [НАТО] в Вильнюсе [11–12 июля]", – написал глава Украинского государства.
Зеленский отметил, что отдельно на встрече с Эрдоганом обсудит защиту и развитие черноморской "зерновой инициативы" и "дальнейшие усилия ради продовольственной безопасности".
"Мир должен быть защищен от любого террора", – подчеркнул президент Украины.
Зеленский обнародовал видео его визита в Турцию в Facebook.
Как отмечает "Анадолу", в резиденции "Вахтеддин" начались переговоры президентов Турции и Украины в формате тет-а-тет. По окончании двусторонней встречи стороны продолжат переговоры в расширенном составе.
Зеленский прибыл в Турцию после визита в Словакию 7 июля. Накануне, 6 июля, президент Украины посетил Болгарию и Чехию.
Визит Зеленского в Стамбул анонсировали СМИ. Как указало издание Sabah, Эрдоган входит в число лидеров стран, которые больше всего встречались как с Зеленским, так и с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. В частности, Анкара продолжает призывать к скорейшему прекращению боевых действий между сторонами.
Также 17 июля истекает срок действия "зерновой инициативы", контакты между представителями Турции, ООН, РФ и Украины по продолжению сделки продолжаются, подчеркнуло Sabah.
4 июля в МИД РФ заявили, что не видят оснований для продления зерновой сделки с 18 июля. Генсек НАТО призвал продлить зерновое соглашение.
Зеленский сообщил 7 июля, что вопрос продления зерновой сделки будет обсуждаться в ходе его встречи с Эрдоганом в Стамбуле.