"Очень важные переговоры". Зеленский и Эрдоган начали встречу в Стамбуле с разговора тет-а-тет

Зеленский 7 июля провел встречу с Эрдоганом после визита в Словакию Фото: tccb.gov.tr

"Очень важные переговоры. Безопасность – и в нашем Черноморском регионе, и в целом в Европе. Благодарен за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Формула мира. Защита наших стран, наших людей и наших интересов. Внимание готовящемуся саммиту [НАТО] в Вильнюсе [11–12 июля]", – написал глава Украинского государства.

Зеленский отметил, что отдельно на встрече с Эрдоганом обсудит защиту и развитие черноморской "зерновой инициативы" и "дальнейшие усилия ради продовольственной безопасности".

"Мир должен быть защищен от любого террора", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский обнародовал видео его визита в Турцию в Facebook.

Как отмечает "Анадолу", в резиденции "Вахтеддин" начались переговоры президентов Турции и Украины в формате тет-а-тет. По окончании двусторонней встречи стороны продолжат переговоры в расширенном составе.