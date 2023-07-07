Украина ждет поставок турецких САУ Firtina – представитель Генштаба ВСУ

Он не назвал сроков и количества установок этого типа, но перечислил их в числе техники, которую ждут в ВСУ в рамках военной помощи союзников.

"Ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВС Украины еще не использовались, – таких, как Archer, Firtina", – сказал Громов.

Отвечая на вопрос, какое оружие показало себя наилучшим образом в боях с российскими оккупантами, он отметил, что "выделять, какие из этих систем лучше, неуместно".

"Каждая из них предназначена для применения в различных условиях и для выполнения определенных задач, и в целом каждая система с такими задачами справляется. Это высокотехнологичное оружие, с помощью которого мы способны достигать определенных целей с меньшими потерями", – добавил представитель Генштаба.