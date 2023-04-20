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Эстония передаст Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы – минобороны страны

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23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого поставить Украине 1 млн артснарядов в течение ближайших 12 месяцев
23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артснарядов в течение ближайших 12 месяцев
Фото: kaitseministeerium.ee

Правительство Эстонии на заседании 20 апреля поддержало решение министра обороны Ханно Певкура передать Украине артснаряды 155-мм калибра.

Об этом сообщается на сайте минобороны Эстонии.

"Инициатива Эстонии отправить 1 млн снарядов в Украину с беспрецедентной скоростью прошла через институты Евросоюза, и теперь Украине нужны быстрые решения от ее европейских союзников, чтобы эти снаряды действительно достигли Украины", – отметил Певкур.

Как указали в минобороны, последний пакет помощи Эстонии состоит из 155-мм снарядов. Кроме того, Эстония безвозмездно передает ВСУ приборы ночного видения и боеприпасы к стрелковому оружию.

"Наряду с ПВО артиллерийские боеприпасы в настоящее время являются наиболее острой военной потребностью Украины в борьбе с агрессором. Украина ежемесячно принимает от 60 тыс. до 210 тыс. артснарядов, а РФ ежемесячно использует от 600 тыс. до 1,8 млн снарядов для уничтожения одной страны и народа, – сказано в сообщении. – Чтобы смягчить критический дефицит потенциала Украины, Эстония предложила государствам – членам ЕС на состоявшемся в феврале заседании Совета Европы совместно приобрести не менее 1 млн снарядов калибра 155 мм в помощь Украине".

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша.

23 марта лидеры ЕС одобрили соглашение, цель которого – поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение ближайших 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, сообщало эстонское минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

В январе 2023 года Эстония заявила, что передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".

Теги: Украина, Эстония, правительство, вооружение, ПВО, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, Евросоюз, соглашение, заседание, ЕС, Ханно Певкур
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