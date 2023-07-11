Столтенберг ожидает "четкого и позитивного сигнала" от союзников по поводу членства Украины в НАТО

Отмена требования о ПДЧ для Украины превратит процесс вступления Украины в НАТО из двухэтапного в одноэтапный, отметил Столтенберг Фото: nato.int

"Я предложил пакет из трех элементов с более практической поддержкой, с многолетней программой по обеспечению полной оперативной совместимости между украинскими силами и силами НАТО. Это приблизит Украину к НАТО", – указал генсек.

Столтенберг отметил, что 12 июля пройдет инаугурационное заседание совета Украина – НАТО при участии президента Владимира Зеленского, чтобы "укрепить политические связи".

"А затем отменим требование о плане действий по членству [для Украины]. Это превратит процесс вступления Украины в НАТО из двухэтапного в одноэтапный. Таким образом, все это станет позитивным и сильным сигналом", – подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг во время публичного форума, проходившего в рамках саммита, ранее анонсировал, что решение НАТО по движению к членству Украины согласуют через несколько часов.

"Я убежден, что будет сильный сигнал относительно Украины и ее пути вперед к членству", – сказал генеральный секретарь.