Столтенберг ожидает "четкого и позитивного сигнала" от союзников по поводу членства Украины в НАТО

"Я предложил пакет из трех элементов с более практической поддержкой, с многолетней программой по обеспечению полной оперативной совместимости между украинскими силами и силами НАТО. Это приблизит Украину к НАТО", – указал генсек.
Столтенберг отметил, что 12 июля пройдет инаугурационное заседание совета Украина – НАТО при участии президента Владимира Зеленского, чтобы "укрепить политические связи".
"А затем отменим требование о плане действий по членству [для Украины]. Это превратит процесс вступления Украины в НАТО из двухэтапного в одноэтапный. Таким образом, все это станет позитивным и сильным сигналом", – подчеркнул генсек Альянса.
Столтенберг во время публичного форума, проходившего в рамках саммита, ранее анонсировал, что решение НАТО по движению к членству Украины согласуют через несколько часов.
"Я убежден, что будет сильный сигнал относительно Украины и ее пути вперед к членству", – сказал генеральный секретарь.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.