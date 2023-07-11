Решение НАТО по движению к членству Украины согласуют через несколько часов, это будет сильный сигнал – Столтенберг

По его словам, на данный момент в кулуарах идет работа над точной формулировкой.
"Вы увидите точную формулировку через несколько часов, поскольку мы сейчас финализируем наше коммюнике. Я уже говорил об определенных элементах, которые, как я ожидаю, будут там присутствовать, но окончательное подтверждение – за лидерами стран-участниц... Я убежден, что будет сильный сигнал относительно Украины и ее пути вперед к членству", – сказал Столтенберг.
Он снова напомнил, что на майской встрече в Осло министры обороны Альянса рекомендовали отменить для Украины процедуру Плана действий по членству (ПДЧ).
"Украина прошла долгий путь с тех пор, как было принято решение 2008 года о следующем шаге в виде ПДЧ. С того времени Украина стала значительно ближе к НАТО, и пришло время отразить это в решениях Альянса", – заявил он.
"Европейская правда" пишет, что точной формулы для Украины страны – участницы НАТО по состоянию на утро вторника еще не достигли.
"Последняя попытка договориться об Украине на уровне дипломатов и бюрократов потерпела поражение – и для Киева это хорошая новость. Теперь согласовывать "украинскую формулу" в решении саммита НАТО придется на уровне лидеров государств. И есть очень высокая вероятность, что [президент США Джо] Байден, которому совместно оппонирует практически вся Европа, даст согласие на решение, в котором будет идти речь об определенном формате приглашения Украины к членству в НАТО", – пишет издание.
Со ссылкой на источники ЕП также утверждает, что лидеры НАТО приехали на саммит с уже готовым согласием отменить для Украины ПДЧ, хотя Столтенберг пытается преподнести это как принимаемое в Вильнюсе решение.
"ПДЧ уже не на столе. Да, это принятое еще до начала саммита решение. И самое главное: теперь саммит должен сделать еще один, следующий, шаг на пути Украины к членству", – пишут авторы статьи.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.