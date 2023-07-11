Решение НАТО по движению к членству Украины согласуют через несколько часов, это будет сильный сигнал – Столтенберг

По его словам, на данный момент в кулуарах идет работа над точной формулировкой.

"Вы увидите точную формулировку через несколько часов, поскольку мы сейчас финализируем наше коммюнике. Я уже говорил об определенных элементах, которые, как я ожидаю, будут там присутствовать, но окончательное подтверждение – за лидерами стран-участниц... Я убежден, что будет сильный сигнал относительно Украины и ее пути вперед к членству", – сказал Столтенберг.

Он снова напомнил, что на майской встрече в Осло министры обороны Альянса рекомендовали отменить для Украины процедуру Плана действий по членству (ПДЧ).

"Украина прошла долгий путь с тех пор, как было принято решение 2008 года о следующем шаге в виде ПДЧ. С того времени Украина стала значительно ближе к НАТО, и пришло время отразить это в решениях Альянса", – заявил он.

"Европейская правда" пишет, что точной формулы для Украины страны – участницы НАТО по состоянию на утро вторника еще не достигли.

"Последняя попытка договориться об Украине на уровне дипломатов и бюрократов потерпела поражение – и для Киева это хорошая новость. Теперь согласовывать "украинскую формулу" в решении саммита НАТО придется на уровне лидеров государств. И есть очень высокая вероятность, что [президент США Джо] Байден, которому совместно оппонирует практически вся Европа, даст согласие на решение, в котором будет идти речь об определенном формате приглашения Украины к членству в НАТО", – пишет издание.

Со ссылкой на источники ЕП также утверждает, что лидеры НАТО приехали на саммит с уже готовым согласием отменить для Украины ПДЧ, хотя Столтенберг пытается преподнести это как принимаемое в Вильнюсе решение.

"ПДЧ уже не на столе. Да, это принятое еще до начала саммита решение. И самое главное: теперь саммит должен сделать еще один, следующий, шаг на пути Украины к членству", – пишут авторы статьи.