Столтенберг об отмене ПДЧ для Украины: Завершаем обсуждение точной формулировки

"Окончательное решение будет принято, когда мы все придем к согласию и лидеры встретятся завтра" – генсек НАТО Фото: ЕРА

Столтенберг сообщил, что на неформальном заседании министров иностранных дел в Осло он инициировал план для Украины из таких трех пунктов:

принятие программы перехода к стандартам НАТО;

создание Совета Украина – НАТО;

отмена плана действий по членству (ПДЧ) для Украины.

Последний пункт, по его словам, превратит процесс интеграции Украины в блок из двухэтапного в одноэтапный. А многолетний пакет поддержки перехода украинской армии переведет ее с оснащения советской эпохи к западному уровню.

"И сейчас мы обсуждаем эти элементы данного пакета, а также завершаем обсуждения в рамках переговоров по точной формулировке", – сказал генсек Альянса, подчеркнув, что процесс согласования идет прямо сейчас.

"Окончательное решение будет принято, когда мы все придем к согласию и лидеры встретятся завтра. Поэтому еще слишком рано объявлять конкретные решения", – добавил Столтенберг.

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что союзники по НАТО достигли консенсуса по вопросу исключения ПДЧ из программы вступления Украины в Альянс.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по вопросу исключения ПДЧ из программы вступления Украины в НАТО. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", – написал он.

Кулеба также добавил, что "это лучший момент для того, чтобы внести ясность в приглашение Украине стать членом Альянса".