Столтенберг об отмене ПДЧ для Украины: Завершаем обсуждение точной формулировки

Столтенберг сообщил, что на неформальном заседании министров иностранных дел в Осло он инициировал план для Украины из таких трех пунктов:
Последний пункт, по его словам, превратит процесс интеграции Украины в блок из двухэтапного в одноэтапный. А многолетний пакет поддержки перехода украинской армии переведет ее с оснащения советской эпохи к западному уровню.
"И сейчас мы обсуждаем эти элементы данного пакета, а также завершаем обсуждения в рамках переговоров по точной формулировке", – сказал генсек Альянса, подчеркнув, что процесс согласования идет прямо сейчас.
"Окончательное решение будет принято, когда мы все придем к согласию и лидеры встретятся завтра. Поэтому еще слишком рано объявлять конкретные решения", – добавил Столтенберг.
Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что союзники по НАТО достигли консенсуса по вопросу исключения ПДЧ из программы вступления Украины в Альянс.
"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по вопросу исключения ПДЧ из программы вступления Украины в НАТО. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", – написал он.
Кулеба также добавил, что "это лучший момент для того, чтобы внести ясность в приглашение Украине стать членом Альянса".
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.