Украина продвинулась к членству в НАТО больше, чем было определено в ПДЧ – Столтенберг

Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО начали оказывать военную помощь Украине еще в 2014 году.
"Мы говорим о том, что Украина продвинулась дальше, чем то, что определено в ПДЧ, и приблизилась к НАТО. [...] Украина стала намного ближе к членству в НАТО с 2014 года. Укрепление ВСУ происходит и с февраля прошлого года, [когда Россия полномасштабно вторглась в Украину]", – сказал он.
По словам генсека Альянса, "Украина продемонстрировала и масштабы, и способность, и степень интеграции с силами и стандартами НАТО".
"Мы видим это, и когда поставляем современные боевые танки или системы противовоздушной обороны, видим, как обеспечивается оперативная совместимость, переход от советских стандартов и доктрин к современным, натовским стандартам и доктринам. Большее количество оборудования было поставлено, и подготовка пилотов для F-16 повысит этот уровень оперативной совместимости, что всегда было требованием для членства в НАТО", – объяснил Столтенберг.
Он считает, что взаимоотношения между Украиной и НАТО стали ближе.
Сегодня Столтенберг объявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе принято решение отменить ПДЧ для Украины.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.