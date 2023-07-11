Украина продвинулась к членству в НАТО больше, чем было определено в ПДЧ – Столтенберг

Столтенберг отметил, что страны НАТО помогают Украине с 2014 года Фото: ЕРА

Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО начали оказывать военную помощь Украине еще в 2014 году.

"Мы говорим о том, что Украина продвинулась дальше, чем то, что определено в ПДЧ, и приблизилась к НАТО. [...] Украина стала намного ближе к членству в НАТО с 2014 года. Укрепление ВСУ происходит и с февраля прошлого года, [когда Россия полномасштабно вторглась в Украину]", – сказал он.

По словам генсека Альянса, "Украина продемонстрировала и масштабы, и способность, и степень интеграции с силами и стандартами НАТО".

"Мы видим это, и когда поставляем современные боевые танки или системы противовоздушной обороны, видим, как обеспечивается оперативная совместимость, переход от советских стандартов и доктрин к современным, натовским стандартам и доктринам. Большее количество оборудования было поставлено, и подготовка пилотов для F-16 повысит этот уровень оперативной совместимости, что всегда было требованием для членства в НАТО", – объяснил Столтенберг.

Он считает, что взаимоотношения между Украиной и НАТО стали ближе.

Сегодня Столтенберг объявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе принято решение отменить ПДЧ для Украины.