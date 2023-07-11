Саммит НАТО принял решение по сближению с Украиной: страна станет членом Альянса без ПДЧ

"Союзники согласовали пакет из трех элементов, направленных на сближение Украины с НАТО. Он включает в себя новую многолетнюю программу помощи, призванную содействовать переходу украинских Вооруженных сил с советских стандартов на стандарты НАТО и помочь в восстановлении сектора безопасности и обороны Украины, покрывая такие важнейшие потребности, как топливо, оборудование для разминирования и медицинские материалы", – говорится в релизе.

Лидеры НАТО также договорились о создании Совета Украина – НАТО, в первом заседании которого примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

"Союзники также подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились отменить требование о Плане действий по членству", – сказано в заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что "это сильный пакет для Украины и четкий путь к ее членству в НАТО".

Также лидеры Альянса приняли "самые всеобъемлющие планы обороны с момента окончания холодной войны", сказал генсек.

"Новые региональные планы, разработанные для противодействия двум основным угрозам НАТО – России и терроризму, предусматривают наличие 300 тыс. военнослужащих в высокой степени готовности, включая значительную боевую мощь воздушного и военно-морского флота", – проинформировал сайт НАТО.