Саммит НАТО принял решение по сближению с Украиной: страна станет членом Альянса без ПДЧ

"Союзники согласовали пакет из трех элементов, направленных на сближение Украины с НАТО. Он включает в себя новую многолетнюю программу помощи, призванную содействовать переходу украинских Вооруженных сил с советских стандартов на стандарты НАТО и помочь в восстановлении сектора безопасности и обороны Украины, покрывая такие важнейшие потребности, как топливо, оборудование для разминирования и медицинские материалы", – говорится в релизе.
Лидеры НАТО также договорились о создании Совета Украина – НАТО, в первом заседании которого примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
"Союзники также подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились отменить требование о Плане действий по членству", – сказано в заявлении.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что "это сильный пакет для Украины и четкий путь к ее членству в НАТО".
Также лидеры Альянса приняли "самые всеобъемлющие планы обороны с момента окончания холодной войны", сказал генсек.
"Новые региональные планы, разработанные для противодействия двум основным угрозам НАТО – России и терроризму, предусматривают наличие 300 тыс. военнослужащих в высокой степени готовности, включая значительную боевую мощь воздушного и военно-морского флота", – проинформировал сайт НАТО.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.