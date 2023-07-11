НАТО убрал упоминание об открытии офиса в Японии из совместного коммюнике – СМИ

Как сообщил источник СМИ, тезис о переговорах с японским правительством об открытии офиса связи в Токио выдержал несколько раундов обсуждений, но был удален на последнем этапе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил о возможности создания такого офиса во время своего визита в Японию в начале года. Япония также повысила уровень своего представительства в НАТО, назначив специального посла, отметило СМИ.

Франция открыто выступала против этого плана, обосновав, что это подаст неверный сигнал Китаю и странам Юго-Восточной Азии, которые "нервничают по поводу выбора стороны в более широком соперничестве между Вашингтоном и Пекином".

Также Юго-Восточная Азия воспримет институционализацию НАТО в Токио "как вызов ассоциации АСЕАН", отметил профессор политологии в Университете Чулалонгкорн в Бангкоке Титинан Понгсудхирак, пишет СМИ. Газета отмечает, что блок из 10 стран теряет актуальность, поскольку новые группировки под руководством США, такие как Quad и AUKUS, занимают центральное место в Индо-Тихоокеанском регионе.

На общественном форуме НАТО, состоявшемся в кулуарах саммита, президент Чехии Петр Павел подчеркнул необходимость объединиться с единомышленниками из Индо-Тихоокеанского региона перед лицом разворачивающейся сегодня битвы между демократиями и автократиями, говорится в материале.

По словам бывшего генерала армии, в отличие от идеологической конфронтации времен холодной войны, мир сейчас является свидетелем глобального соперничества между системами, с демократиями с одной стороны и автократиями, такими как Китай, Северная Корея, Иран или Россия, с другой.