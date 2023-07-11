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НАТО убрал упоминание об открытии офиса в Японии из совместного коммюнике – СМИ

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Столтенберг посещал Японию в начале года
Столтенберг посещал Японию в начале года
Фото: EPA (архив)

Из текста итогового коммюнике саммита НАТО изъяли формулировку о создании офиса связи Альянса в Токио (Япония). Об этом 11 июля сообщает японская газета Nikkei Asia.

Как сообщил источник СМИ, тезис о переговорах с японским правительством об открытии офиса связи в Токио выдержал несколько раундов обсуждений, но был удален на последнем этапе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил о возможности создания такого офиса во время своего визита в Японию в начале года. Япония также повысила уровень своего представительства в НАТО, назначив специального посла, отметило СМИ. 

Франция открыто выступала против этого плана, обосновав, что это подаст неверный сигнал Китаю и странам Юго-Восточной Азии, которые "нервничают по поводу выбора стороны в более широком соперничестве между Вашингтоном и Пекином".

Также Юго-Восточная Азия воспримет институционализацию НАТО в Токио "как вызов ассоциации АСЕАН", отметил профессор политологии в Университете Чулалонгкорн в Бангкоке Титинан Понгсудхирак, пишет СМИ. Газета отмечает, что блок из 10 стран теряет актуальность, поскольку новые группировки под руководством США, такие как Quad и AUKUS, занимают центральное место в Индо-Тихоокеанском регионе.

На общественном форуме НАТО, состоявшемся в кулуарах саммита, президент Чехии Петр Павел подчеркнул необходимость объединиться с единомышленниками из Индо-Тихоокеанского региона перед лицом разворачивающейся сегодня битвы между демократиями и автократиями, говорится в материале. 

По словам бывшего генерала армии, в отличие от идеологической конфронтации времен холодной войны, мир сейчас является свидетелем глобального соперничества между системами, с демократиями с одной стороны и автократиями, такими как Китай, Северная Корея, Иран или Россия, с другой.

Контекст:

Япония не входит в Североатлантический альянс, но имеет статус "основного союзника США вне НАТО".

Китай ранее предостерегал от расширения присутствия НАТО в Азии и негативно реагировал на сообщения о возможном открытии представительства Альянса в Японии, отмечает CNN.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявляла на брифинге в мае, что продвижение НАТО на восток и вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона "подорвет региональный мир и стабильность". Ее цитировал сайт МИД Китая.

О том, что Япония ведет переговоры об открытии представительства НАТО, министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси сообщил в интервью CNN, опубликованном 10 мая. По его словам, это вызвано агрессией России против Украины, которая сделала мир "более нестабильным". 

Столтенберг подтверждал в эфире CNN, что такие переговоры ведутся. "Безопасность больше не региональный вопрос. Он глобален. То, что происходит в Европе, важно для Азии, а то, что происходит в Азии, важно для Европы", – отметил Столтенберг.

Теги: Украина, Китай, НАТО, Франция, Япония, Азия, Северная Корея, Йенс Столтенберг, Вашингтон, Пекин, Токио, саммит, АСЕАН, саммит НАТО, AUKUS
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