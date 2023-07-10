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До осени или позже. НАТО откладывает приход в Японию – СМИ

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Против прихода Альяса в Токио выступает Франция под влиянием Китая Nikkei Asia
Против прихода Альяса в Токио выступает Франция под влиянием Китая – Nikkei Asia
Фото: nato.int

НАТО намерено отложить решение о создании предствательства в Японии. Об этом 10 июля сообщает Nikkei Asia.

По данным издания, детали создания офиса в Токио Североатлантический альянс планировал закрепить на двухдневном саммите 11–12 июля в Литве, но Франция выступила против этой идеи, опасаясь реакции Китая. В итоге необходимые документы не будут поддержаны единогласно, Альянс будет работать над окончательным принятием решения до конца года, говорится в статье.

"Китай яростно выступает против идеи создания офиса НАТО в Токио и, возможно, активизировал свою работу с Францией и другими заинтересованными странами-членами. Источник, близкий к аппарату президента Франции, заявил журналистам 7 июля, что блоку, который называется Организацией Североатлантического договора и создан для обеспечения коллективной обороны в Европе и Северной Америке, было бы неуместно открывать представительство в Индо-Тихоокеанском регионе", – пишет Nikkei Asia. 

Источники издания также утверждают, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает за "стратегическую автономию" в сфере безопасности и экономики, используя позицию Франции как ядерной державы в Европе. Этот угол зрения мог повлиять на его несогласие с инициативой США по созданию офиса в Токио, считают авторы статьи.

Тем не менее другие страны-члены разделяют приоритет развития Альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим один из министров обороны одной из восточноевропейских стран-членов заявил журналистам, что "присутствие НАТО в Азии необходимо, и Япония – единственный кандидат на размещение". 

В то же время, по словам источников, близких к переговорам, офис в Токио является "менее приоритетным" пунктом повестки дня, поэтому подготовка, скорее всего, будет отложена до осени или позже.

О том, что Япония ведет переговоры об открытии представительства НАТО, министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси сообщил в интервью CNN, опубликованном 10 мая. По его словам, это вызвано агрессией России против Украины, которая сделала мир "более нестабильным". 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в эфире CNN, что такие переговоры ведутся. "Безопасность больше не региональный вопрос. Он глобален. То, что происходит в Европе, важно для Азии, а что происходит в Азии, важно для Европы", – отметил Столтенберг.

Контекст:

Япония не входит в Североатлантический альянс, но имеет статус "основного союзника США вне НАТО".

Китай ранее предостерегал от расширения присутствия НАТО в Азии и негативно реагировал на сообщения о возможном открытии представительства Альянса в Японии, отмечает CNN.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявляла на брифинге на прошлой неделе, что продвижение НАТО на восток и вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона "подорвет региональный мир и стабильность". Ее цитировал сайт МИД Китая.

Теги: Китай, НАТО, Франция, Япония, Эммануэль Макрон
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