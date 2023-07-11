Подоляк: Украина может получить приглашение в НАТО через год, когда победит Россию

Он допустил, что, не дождавшись от оборонного блока предложения начать процесс присоединения на саммите, который проходит в Вильюсе, Киев может гарантированно рассчитывать на это через год.
"Стопроцентная вероятность этого. Почему? Потому что, я думаю, к этому времени Россия окончательно потеряет субъектность и перестанет существовать как страна, которая может вести те или иные войны", – сказал Подоляк.
Советник ОП считает, что за год война закончится победой Украины и – "безусловно, это будет исторически зафиксировано" – вхождением в Альянс.
"Страна-победитель является ключевым членом НАТО с учетом опыта, учетом объема армии, которая будет в Украине", – добавил Подоляк
Сегодня в Литве начался саммит НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс примет "сильное решение" по поводу желания Украины вступить в блок.
Участие в саммите НАТО примет и украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. Накануне глава государства анонсировал проведение в Вильнюсе ряда двусторонних переговоров разного уровня по поводу военной помощи Украине.
За день до старта саммита Зеленский подчеркивал, что украинские власти работают над тем, чтобы алгоритм членства для Украины стал "максимально ясным и быстрым".
The Guardian, ссылаясь на источники в Альянсе, сообщила, что Зеленский "в последний момент" прибег к жесткой публичной дипломатии, чтобы заставить переписать итоговую декларацию саммита НАТО.