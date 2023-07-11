Подоляк: Украина может получить приглашение в НАТО через год, когда победит Россию

Советник ОП считает, что за год война закончится победой Украины Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Он допустил, что, не дождавшись от оборонного блока предложения начать процесс присоединения на саммите, который проходит в Вильюсе, Киев может гарантированно рассчитывать на это через год.

"Стопроцентная вероятность этого. Почему? Потому что, я думаю, к этому времени Россия окончательно потеряет субъектность и перестанет существовать как страна, которая может вести те или иные войны", – сказал Подоляк.

Советник ОП считает, что за год война закончится победой Украины и – "безусловно, это будет исторически зафиксировано" – вхождением в Альянс.

"Страна-победитель является ключевым членом НАТО с учетом опыта, учетом объема армии, которая будет в Украине", – добавил Подоляк