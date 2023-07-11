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СМИ пишут, что ФРГ блокирует приглашение Украины в НАТО. Бербок заявила о "желании покоя"

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Германия, представленная на саммите Шольцем и Бербок, является одним из главных противников приглашения Украины в Альянс источник
Германия, представленная на саммите Шольцем и Бербок, является одним из главных противников приглашения Украины в Альянс – источник
Фото: ЕРА

Главным оппонентом приглашения Украины к членству в НАТО является Германия и лично канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом со ссылкой на источник, близкий к закрытым переговорам на саммите Альянса в Вильнюсе, 11 июля пишет "РБК-Украина".

По данным источника, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил изначальную формулировку о "приглашении Украины, когда это позволят условия". Тогда как Германия и США еще в конце 2022 года дали свои предложения по этому пункту коммюнике, гораздо менее подходящие для Украины, однако под напором ряда стран НАТО пошли на некоторые уступки.

"Германия старалась полностью исключить слово "приглашение" из текста финального документа саммита. В частности, Берлин предложил установить двухэтапную процедуру, по которой Украина может получить приглашение о членстве: когда будут "выполнены все условия", а также когда страны-союзники согласятся, что "Украина выполнила все критерии", необходимые для получения членства", – описывает "РБК-Украина" версию, предложенную ФРГ.

На протяжении всего первого дня саммита, рассказывает собеседник "РБК-Украина", другие страны пытались убедить Германию пойти на дальнейшие уступки и некоторый прогресс действительно есть.

"В целом сегодня я уже более оптимистично настроен, чем вчера. Вся борьба идет буквально за несколько слов в формулировке", – сказал источник.

О том, что окончательный текст коммюнике еще не принят, но саммит НАТО "проходит в поддержку Украины", заявила 11 июля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"РБК-Украина" отмечает, что глава немецкого МИД не ответила прямо на вопрос, получит ли Украина приглашение в НАТО на стартовавшем в Литве саммите, заявив, что "здесь решается вопрос о дальнейшей военной поддержке и открытости НАТО".

При этом она подчеркнула, что война в Украине может завершиться хоть завтра, если российский диктатор Путин прекратит бомбить города.

"Чего вы желаете каждый день, так это покоя. Но это полностью в руках президента РФ. Эта война может закончиться завтра, если президент России остановит эти жестокие бомбардировки. Конечно, именно это и обсуждается в эти часы с президентом Украины. Этот саммит НАТО в поддержку Украины. Таков будет и итог этого саммита", – заявила Бербок.

Контекст:

По данным СМИ, в проекте итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе пока нет конкретики по членству Украины, но есть условия для приглашения Киева присоединиться к Альянсу. 

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июля заявил о сигналах, что на саммите НАТО "обсуждаются формулировки без Украины". "Похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса", – возмутился он, подчеркнув, что намерен "откровенно обсуждать это на саммите". 

The Guardian отмечает, что лидеры НАТО намеревались согласовать итоговую декларацию саммита днем 11 июля и обнародовать ее вечером, а заявление Зеленского – реакция на подготовленный текст коммюнике. 

Согласно сообщению украинского нардепа Алексея Гончаренко, Зеленский добился своей цели. Парламентарий пишет, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан перенес свое выступление. 

Теги: Германия, НАТО, ФРГ, Вильнюс, война России против Украины, саммит НАТО, членство, Анналена Бербок
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