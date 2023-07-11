СМИ пишут, что ФРГ блокирует приглашение Украины в НАТО. Бербок заявила о "желании покоя"

Германия, представленная на саммите Шольцем и Бербок, является одним из главных противников приглашения Украины в Альянс – источник Фото: ЕРА

По данным источника, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил изначальную формулировку о "приглашении Украины, когда это позволят условия". Тогда как Германия и США еще в конце 2022 года дали свои предложения по этому пункту коммюнике, гораздо менее подходящие для Украины, однако под напором ряда стран НАТО пошли на некоторые уступки.

"Германия старалась полностью исключить слово "приглашение" из текста финального документа саммита. В частности, Берлин предложил установить двухэтапную процедуру, по которой Украина может получить приглашение о членстве: когда будут "выполнены все условия", а также когда страны-союзники согласятся, что "Украина выполнила все критерии", необходимые для получения членства", – описывает "РБК-Украина" версию, предложенную ФРГ.

На протяжении всего первого дня саммита, рассказывает собеседник "РБК-Украина", другие страны пытались убедить Германию пойти на дальнейшие уступки и некоторый прогресс действительно есть.

"В целом сегодня я уже более оптимистично настроен, чем вчера. Вся борьба идет буквально за несколько слов в формулировке", – сказал источник.

О том, что окончательный текст коммюнике еще не принят, но саммит НАТО "проходит в поддержку Украины", заявила 11 июля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"РБК-Украина" отмечает, что глава немецкого МИД не ответила прямо на вопрос, получит ли Украина приглашение в НАТО на стартовавшем в Литве саммите, заявив, что "здесь решается вопрос о дальнейшей военной поддержке и открытости НАТО".

При этом она подчеркнула, что война в Украине может завершиться хоть завтра, если российский диктатор Путин прекратит бомбить города.

"Чего вы желаете каждый день, так это покоя. Но это полностью в руках президента РФ. Эта война может закончиться завтра, если президент России остановит эти жестокие бомбардировки. Конечно, именно это и обсуждается в эти часы с президентом Украины. Этот саммит НАТО в поддержку Украины. Таков будет и итог этого саммита", – заявила Бербок.