Белый дом подтвердил встречу Зеленского с Байденом в Вильнюсе

По его словам, темой встречи будут гарантии безопасности Украине от западных партнеров и продолжение военной поддержки.
"Завтра Байден встретится с Зеленским. Они обсудят долгосрочные обязательства США и других союзников для помощи Украине в обороне от России сейчас и защите от ее агрессии в будущем", – сказал он.
Предоставление нового пакета помощи и потребности Украины также будут темой первого заседания совета Украина – НАТО, который пройдет 12 июля в рамках Вильнюсского саммита, рассказал советник. Там также будет обсуждаться формат возможного принятия Киева в оборонный блок.
"Украине еще необходимо провести некоторые реформы. Но союзники дадут совместный позитивный сигнал о членстве Украины в Альянсе" – добавил Салливан.
О том, что Байден увидится с Зеленским на второй день саммита НАТО в Вильнюсе, 10 июля сообщило Politico. По его данным, они проведут кулуарные переговоры. Авторы статьи утверждают, что Байден постарается убедить Зеленского в том, что "крупные" обязательства США и других союзников по НАТО в области безопасности – это максимум, что может получить Киев на саммите Альянса в этом году.
Президент Украины в вечернем обращении 10 июля подтвердил, что приедет на саммит НАТО. Байден уже прибыл в Литву.
Зеленский возглавит украинскую делегацию на ежегодном саммите Альянса, который начался в Литве. Накануне глава государства анонсировал проведение в Вильнюсе ряда двусторонних переговоров разного уровня по поводу военной помощи Украине.
За день до старта саммита Зеленский подчеркивал, что украинские власти работают над тем, чтобы алгоритм членства для Украины стал "максимально ясным и быстрым". "Все все понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в Альянсе. Не сейчас – сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", – сказал Зеленский.
СМИ сообщают, что Вильнюс в преддверии саммита НАТО "стал сине-желтым" – повсюду видны украинские флаги и другие выражения поддержки Украины и ее вступления в Альянс.
По данным Reuters, "НАТО превратил Вильнюс в крепость" – столицу Литвы во время саммита будут защищать военные и вооружение 16 стран Альянса.