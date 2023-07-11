Белый дом подтвердил встречу Зеленского с Байденом в Вильнюсе

Президенты Украины и США увидятся на второй день саммита НАТО Фото: ЕРА

По его словам, темой встречи будут гарантии безопасности Украине от западных партнеров и продолжение военной поддержки.

"Завтра Байден встретится с Зеленским. Они обсудят долгосрочные обязательства США и других союзников для помощи Украине в обороне от России сейчас и защите от ее агрессии в будущем", – сказал он.

Предоставление нового пакета помощи и потребности Украины также будут темой первого заседания совета Украина – НАТО, который пройдет 12 июля в рамках Вильнюсского саммита, рассказал советник. Там также будет обсуждаться формат возможного принятия Киева в оборонный блок.

"Украине еще необходимо провести некоторые реформы. Но союзники дадут совместный позитивный сигнал о членстве Украины в Альянсе" – добавил Салливан.

О том, что Байден увидится с Зеленским на второй день саммита НАТО в Вильнюсе, 10 июля сообщило Politico. По его данным, они проведут кулуарные переговоры. Авторы статьи утверждают, что Байден постарается убедить Зеленского в том, что "крупные" обязательства США и других союзников по НАТО в области безопасности – это максимум, что может получить Киев на саммите Альянса в этом году.

Президент Украины в вечернем обращении 10 июля подтвердил, что приедет на саммит НАТО. Байден уже прибыл в Литву.