СМИ получили проект итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе. Там пока нет конкретики по членству Украины, но есть условия

Отмечается, что это не финальная версия заявления, оно еще обсуждается союзниками.

В текущем варианте подтверждается, что будущее Украины – в НАТО, однако сроки вступления страны в Альянс не указаны. Такое же обещание уже было дано на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, подчеркнул Der Spiegel.

Также в тексте проекта коммюнике говорится, что Украина может быть приглашена присоединиться к Альянсу, только если все члены согласятся, что условия для этого соблюдены. В частности, на пути к членству Украине еще необходимо провести реформы в области демократии и взаимодействия с НАТО.

При этом прогресс Киева будут регулярно отслеживать министры иностранных дел стран – членов НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский на пути в Вильнюс написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах о том, что на саммите НАТО "обсуждаются формулировки без Украины".

"Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – указал президент.

По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".