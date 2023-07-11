СМИ получили проект итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе. Там пока нет конкретики по членству Украины, но есть условия

Отмечается, что это не финальная версия заявления, оно еще обсуждается союзниками.
В текущем варианте подтверждается, что будущее Украины – в НАТО, однако сроки вступления страны в Альянс не указаны. Такое же обещание уже было дано на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, подчеркнул Der Spiegel.
Также в тексте проекта коммюнике говорится, что Украина может быть приглашена присоединиться к Альянсу, только если все члены согласятся, что условия для этого соблюдены. В частности, на пути к членству Украине еще необходимо провести реформы в области демократии и взаимодействия с НАТО.
При этом прогресс Киева будут регулярно отслеживать министры иностранных дел стран – членов НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский на пути в Вильнюс написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах о том, что на саммите НАТО "обсуждаются формулировки без Украины".
"Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – указал президент.
По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.