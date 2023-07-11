"Вступление Украины в НАТО маловероятно в ближайшем будущем". В Белом доме прокомментировали разочарование Зеленского проектом коммюнике саммита в Вильнюсе

НАТО – это будущее Украины, но ее вступление в Альянс в ближайшем будущем маловероятно, отметил Кирби Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский на пути в Вильнюс написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах о том, что на саммите НАТО "обсуждаются формулировки без Украины".

"Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – указал президент.

По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах со [страной-агрессором] Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите", – подчеркнул президент.

Кирби, комментируя слова Зеленского, отметил в интервью CNN, что НАТО – это будущее Украины, о чем Альянс договорился еще в 2008 году на саммите в Бухаресте.

В то же время Украине необходимо провести некоторые реформы – эффективного управления, верховенства закона, политические реформы, добавил представитель Белого дома.

Как указал Кирби, в Вашингтоне понимают, что трудно работать над некоторыми из этих реформ, когда Украина находится в состоянии войны против страны-агрессора РФ.

Поэтому, продолжил он, "вступление в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку в этом случае НАТО окажется в состоянии войны с Россией".

"Да, есть разочарование, есть желание поскорее закончить эту войну – все это мы понимаем, – отреагировал на пост Зеленского Кирби. – Конечно, мы разделяем многие из этих опасений".

СМИ сообщали, что в проекте итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе пока нет конкретики по членству Украины, но есть условия для приглашения Киева присоединиться к Альянсу.