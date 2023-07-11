"Вступление Украины в НАТО маловероятно в ближайшем будущем". В Белом доме прокомментировали разочарование Зеленского проектом коммюнике саммита в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский на пути в Вильнюс написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах о том, что на саммите НАТО "обсуждаются формулировки без Украины".
"Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – указал президент.
По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".
"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах со [страной-агрессором] Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите", – подчеркнул президент.
Кирби, комментируя слова Зеленского, отметил в интервью CNN, что НАТО – это будущее Украины, о чем Альянс договорился еще в 2008 году на саммите в Бухаресте.
В то же время Украине необходимо провести некоторые реформы – эффективного управления, верховенства закона, политические реформы, добавил представитель Белого дома.
Как указал Кирби, в Вашингтоне понимают, что трудно работать над некоторыми из этих реформ, когда Украина находится в состоянии войны против страны-агрессора РФ.
Поэтому, продолжил он, "вступление в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку в этом случае НАТО окажется в состоянии войны с Россией".
"Да, есть разочарование, есть желание поскорее закончить эту войну – все это мы понимаем, – отреагировал на пост Зеленского Кирби. – Конечно, мы разделяем многие из этих опасений".
СМИ сообщали, что в проекте итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе пока нет конкретики по членству Украины, но есть условия для приглашения Киева присоединиться к Альянсу.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.
Столтенберг заявлял 11 июля перед началом саммита в Вильнюсе, что ожидает "четкого и позитивного сигнала" от союзников по поводу членства Украины в Альянсе.