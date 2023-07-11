Зеленский пытается заставить НАТО переписать итоговое коммюнике саммита – The Guardian

По данным СМИ, в проекте итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе пока нет конкретики по членству Украины, но есть условия для приглашения Киева присоединиться к Альянсу.

Зеленский сегодня заявил о сигналах, что на саммите НАТО "обсуждаются формулировки без Украины". "Похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса", – возмутился он, подчеркнув, что намерен "откровенно обсуждать это на саммите".

The Guardian отмечает, что лидеры НАТО намеревались согласовать итоговую декларацию саммита днем 11 июля и обнародовать ее вечером, а заявление Зеленского – реакция на подготовленный текст коммюнике.

Согласно сообщению украинского нардепа Алексея Гончаренко, Зеленский добился своей цели. Парламентарий пишет, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан перенес свое выступление.

"Он должен был выступать прямо сейчас, но сообщил организаторам, что сможет выступить завтра. Почему? Есть подтверждение, что прямо сейчас Салливан переписывает текст финального коммюнике. Это мегаистория. Салливан – ключевой человек в администрации Джо Байдена. Он советник по национальной безопасности и, по сути, человек, отвечающий за всю стратегию США в войне России против Украины. На наших глазах творится история. Если удастся переписать финальный документ и там будет приглашение Украины в НАТО, это реально изменит мировой порядок", – заявил нардеп.

По его информации, финальный текст документа уже готов и в нем упоминается слово "приглашение".

Нардеп пишет, что после критики Зеленского коммюнике начали переписывать и "даже были ссоры" между участниками обсуждений.

"К сожалению, изменить ничего не получилось, потому что конфликт есть конфликт. Здесь для нас сразу два вывода. Первый – в официальном документе НАТО по отношению к нам уже употреблено слово "приглашение". Это суперважно. И каждый, кто разбирается в дипломатии, это понимает. В отличие от позиции Североатлантического союза в 2008 году и неопределенности в формулировках процесс сдвинулся с места. И уже ясно, чем это завершится. Мы будем в НАТО. Второй вывод – нужно дожимать союзников. Сроки вы уже знаете. Следующий саммит состоится в Вашингтоне уже в 2024 году. Важно потратить это время на действительно убедительные вещи. Ну а мой инсайд полностью сбылся. Приглашение упоминается в финальном коммюнике", – добавил он.