"Этот саммит – исторический". Столтенберг в Вильнюсе прокомментировал решение Турции разблокировать вступление Швеции в НАТО

"Этот саммит является историческим, поскольку мы уже заключили соглашение, которое гарантирует, что Швеция станет полноправным членом Альянса. И это хорошо для Швеции. Это хорошо для Турции. Это хорошо для всего альянса НАТО и, не в последнюю очередь, это хорошо для Балтийского региона, для Литвы и других стран этого региона", – подчеркнул Столтенберг.
О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, Столтенберг заявлял 10 июля после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном накануне саммита НАТО.
"Вчерашнее соглашение опирается на договоренности, достигнутые в прошлом году в Мадриде, и реализует их. Речь идет о расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом, что чрезвычайно важно не только для Турции, но и для всех союзников по НАТО. Речь идет о снятии ограничений на экспорт оружия, а также об обеспечении долгосрочного сотрудничества между Швецией и Турцией и после вступления в НАТО, никаких других соглашений нет, – отметил генсек Альянса. – Я благодарю президента Эрдогана, а также премьер-министра Кристерссона за их конструктивный подход, который позволил вчера принять решение о том, чтобы Швеция стала полноправным членом и чтобы Турция затем ратифицировала протоколы о присоединении Швеции".
По данным турецких СМИ, парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже до конца следующей недели.
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.
Заявку Швеции в НАТО до недавнего времени тормозили две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и процесс застопорился.
В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.
Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил 11 июля, что ратификация страной заявки Швеции на членство в НАТО теперь является "техническим моментом". На прошлой неделе Сийярто отмечал, что Венгрия поддержит предложение Швеции о вступлении в Альянс, как только "Турция, которая является другой стороной, подаст знак, что она также готова это сделать".