"Этот саммит – исторический". Столтенберг в Вильнюсе прокомментировал решение Турции разблокировать вступление Швеции в НАТО

Решение Турции разблокировать вступление Швеции в НАТО хорошо как для Швеции, так и для Турции, отметил Столтенберг Фото: nato.int

"Этот саммит является историческим, поскольку мы уже заключили соглашение, которое гарантирует, что Швеция станет полноправным членом Альянса. И это хорошо для Швеции. Это хорошо для Турции. Это хорошо для всего альянса НАТО и, не в последнюю очередь, это хорошо для Балтийского региона, для Литвы и других стран этого региона", – подчеркнул Столтенберг.

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, Столтенберг заявлял 10 июля после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном накануне саммита НАТО.

"Вчерашнее соглашение опирается на договоренности, достигнутые в прошлом году в Мадриде, и реализует их. Речь идет о расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом, что чрезвычайно важно не только для Турции, но и для всех союзников по НАТО. Речь идет о снятии ограничений на экспорт оружия, а также об обеспечении долгосрочного сотрудничества между Швецией и Турцией и после вступления в НАТО, никаких других соглашений нет, – отметил генсек Альянса. – Я благодарю президента Эрдогана, а также премьер-министра Кристерссона за их конструктивный подход, который позволил вчера принять решение о том, чтобы Швеция стала полноправным членом и чтобы Турция затем ратифицировала протоколы о присоединении Швеции".

По данным турецких СМИ, парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже до конца следующей недели.