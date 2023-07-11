Швеция намерена помочь Турции сблизиться с ЕС в обмен на разблокирование вступления в НАТО

"На что сегодня согласилась Швеция как член ЕС – это активно поддерживать усилия Турции по возрождению процесса вступления в ЕС и помочь в модернизации таможенного союза Турции и ЕС и визовой либерализации", – пояснил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Альянс не причастен к отношениям между Турцией и Евросоюзом, однако Швеция как член ЕС может способствовать их нормализации.

В заявлении для прессы, опубликованном на сайте НАТО, говорится, что Швеция и Турция договорились также усилить экономическое сотрудничество через Совместный шведско-турецкий комитет по экономике и торговле и максимизировать возможности для увеличения двусторонней торговли и инвестиций.

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, Столтенберг заявил 10 июля после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.

Ранее в тот же день Эрдоган утверждал, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.

По данным турецких СМИ, парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже до конца следующей недели.