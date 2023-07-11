После решения Турции разблокировать вступление Швеции в НАТО Венгрия не должна сопротивляться – премьер

Он предположил, что венгерские законодатели не будут затягивать процесс, "после чего можно будет приступать к последним формальностям".

"Я так понимаю, что Венгрия не будет тормозить процесс вступления Швеции в НАТО... Процесс пойдет значительно скорее", – сказал Кристерссон.

Премьер-министр отметил, что завершение долгих согласований относительно вхождения Швеции в Альянс создает условия для того, чтобы уделить достаточное время другим темам во время продолжающегося саммита НАТО в Вильнюсе. Одной из важнейших он считает Украину, назвав это "главным вопросом" саммита.

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 10 июля после встречи с президентом Турции Рейджепом Эрдоганом и Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.