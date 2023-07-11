После решения Турции разблокировать вступление Швеции в НАТО Венгрия не должна сопротивляться – премьер

Он предположил, что венгерские законодатели не будут затягивать процесс, "после чего можно будет приступать к последним формальностям".
"Я так понимаю, что Венгрия не будет тормозить процесс вступления Швеции в НАТО... Процесс пойдет значительно скорее", – сказал Кристерссон.
Премьер-министр отметил, что завершение долгих согласований относительно вхождения Швеции в Альянс создает условия для того, чтобы уделить достаточное время другим темам во время продолжающегося саммита НАТО в Вильнюсе. Одной из важнейших он считает Украину, назвав это "главным вопросом" саммита.
О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 10 июля после встречи с президентом Турции Рейджепом Эрдоганом и Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.
Заявку Швеции в НАТО тормозили две страны – Турция и Венгрия.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в мае заявлял, что не против членства Швеции, но политические отношения между ней и Венгрией сейчас "выглядят безобразно" и "нужно сначала их улучшить", цитировало Reuters.
4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.
29 июня парламент Венгрии отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО до осенней сессии. Об этом сообщили венгерский депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи и агентство Associated Press. "[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан не хочет голосовать по вопросу о членстве Швеции в НАТО на следующей неделе. Слуга [президента РФ Владимира] Путина!" – написала Вадаи.