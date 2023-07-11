ГОРДОН
 
 
МИР

После решения Турции разблокировать вступление Швеции в НАТО Венгрия не должна сопротивляться – премьер

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Процесс пойдет значительно скорее Кристерссон
Процесс пойдет значительно скорее – Кристерссон
Фото: ЕРА

После того как парламент Турции ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, осталось, чтобы то же самое сделал парламент Венгрии. Об этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил 10 июля, сообщает SVT.

Он предположил, что венгерские законодатели не будут затягивать процесс, "после чего можно будет приступать к последним формальностям".

"Я так понимаю, что Венгрия не будет тормозить процесс вступления Швеции в НАТО... Процесс пойдет значительно скорее", – сказал Кристерссон.

Премьер-министр отметил, что завершение долгих согласований относительно вхождения Швеции в Альянс создает условия для того, чтобы уделить достаточное время другим темам во время продолжающегося саммита НАТО в Вильнюсе. Одной из важнейших он считает  Украину, назвав это "главным вопросом" саммита.

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 10 июля после встречи с президентом Турции Рейджепом Эрдоганом и Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.

Контекст:

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Заявку Швеции в НАТО тормозили две страны – Турция и Венгрия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в мае заявлял, что не против членства Швеции, но политические отношения между ней и Венгрией сейчас "выглядят безобразно" и "нужно сначала их улучшить", цитировало Reuters

4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.

29 июня парламент Венгрии отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО до осенней сессии. Об этом сообщили венгерский депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи и агентство Associated Press. "[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан не хочет голосовать по вопросу о членстве Швеции в НАТО на следующей неделе. Слуга [президента РФ Владимира] Путина!" – написала Вадаи.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Швеция, Венгрия, Ульф Кристерссон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео
Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео
"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни
"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни
Галина ГРИШИНА
"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу". Финский министр сыграл "Ой, у лузі червона калина" на виолончели
"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу". Финский министр сыграл "Ой, у лузі червона калина" на виолончели
Фронтвумен группы Onuka Жижченко стала амбассадором всемирного плей-листа Equal от Spotify. Ее фото размещено на Times Square в Нью-Йорке
Фронтвумен группы Onuka Жижченко стала амбассадором всемирного плей-листа Equal от Spotify. Ее фото размещено на Times Square в Нью-Йорке
Галина ГРИШИНА
Какой творог выбрать для сырников, чтобы они не расползались. Эксперт посоветовал обратить внимание на жирность продукта
Какой творог выбрать для сырников, чтобы они не расползались. Эксперт посоветовал обратить внимание на жирность продукта
Галина ГРИШИНА
Дорофеева выложила в сеть новое фото в бикини
Дорофеева выложила в сеть новое фото в бикини
Галина ГРИШИНА
Шесть знаменитостей старше 50 лет, которые доказали, что выбор прически не зависит от возраста. Фото
Шесть знаменитостей старше 50 лет, которые доказали, что выбор прически не зависит от возраста. Фото
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии
Галина ГРИШИНА
"Этот дизайн стал фаворитом". Маникюр с цветочным декором в персоково-голубой гамме. Видеоурок
"Этот дизайн стал фаворитом". Маникюр с цветочным декором в персоково-голубой гамме. Видеоурок
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
Галина ГРИШИНА
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
Галина ГРИШИНА
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Галина ГРИШИНА
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
Галина ГРИШИНА
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (103895)
2
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (42543)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (32221)
4
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (26690)
5
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (20320)
6
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком (20171)
7
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице (13633)
8
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений (13606)
 
 
 
 