Байден приветствовал решение Турции разблокировать вступление Швеции в НАТО

Байден подчеркнул, что готов работать с Турцией над укреплением обороны в евроатлантическом регионе Фото: ЕРА

"Я приветствую заявление, сделанное сегодня вечером Турцией, Швецией и генеральным секретарем НАТО, в частности, обязательство президента [Турции] Эрдогана передать протокол о присоединении Швеции Великому национальному собранию Турции для скорейшей ратификации", – сказано в заявлении Байдена.

Он подчеркнул, что готов работать с Эрдоганом и Турцией над укреплением обороны и сдерживанием в евроатлантическом регионе.

"Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром [Швеции] Кристерссоном и Швецией как нашим 32 союзником по НАТО. И я благодарю генерального секретаря НАТО [Йенса] Столтенберга за его неуклонное руководство", – отметил президент США.

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к НАТО, Столтенберг заявил 10 июля после встречи с Эрдоганом и Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.

Ранее в тот же день Эрдоган утверждал, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.

По данным турецких СМИ, парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже до конца следующей недели.