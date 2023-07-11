ГОРДОН
 
 
МИР

Парламент Турции одобрит вступление Швеции в НАТО уже на следующей неделе – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Законопроект будет передан в парламент и принят его Генеральной Ассамблеей "CNN T&uuml;rk"
Законопроект будет передан в парламент и принят его Генеральной Ассамблеей – "CNN Türk"
Фото: gov.tr

Турецкий парламент ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО до конца следующей недели. Об этом 11 июля сообщает "СNN Türk".

По данным телеканала, законодательное предложение о ратификации Протокола о вступлении Швеции, подписанное президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ближайшее время будет передано в комиссию по иностранным делам Великого национального собрания (парламента). 

"Предложение будет принято комиссией, после чего поступит на повестку дня Генеральной Ассамблеи парламента. С принятием предложения на Генеральной Ассамблее и его публикацией в "Официальном вестнике" процесс утверждения членства Швеции в НАТО будет завершен. Ожидается, что предложение будет передано в парламент и принято Генеральной Ассамблеей к концу следующей недели", – сообщает "CNN Türk".

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к НАТО, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 10 июля после встречи с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.

"Рад сообщить, что после встречи президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников НАТО сильнее и безопаснее", – написал генсек в Twitter.

Ранее в тот же день Эрдоган заявлял, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза

Контекст:

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Заявку Швеции в НАТО до недавнего времени тормозили две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и процесс застопорился.

В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана. 

4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.

Теги: Турция, НАТО, Швеция, парламент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома
Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома
"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков
"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков
Галина ГРИШИНА
"Мои". Никитюк показала, каким фруктам соответствует форма ее груди
"Мои". Никитюк показала, каким фруктам соответствует форма ее груди
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео
Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео
"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни
"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни
Галина ГРИШИНА
"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу". Финский министр сыграл "Ой, у лузі червона калина" на виолончели
"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу". Финский министр сыграл "Ой, у лузі червона калина" на виолончели
Фронтвумен группы Onuka Жижченко стала амбассадором всемирного плей-листа Equal от Spotify. Ее фото размещено на Times Square в Нью-Йорке
Фронтвумен группы Onuka Жижченко стала амбассадором всемирного плей-листа Equal от Spotify. Ее фото размещено на Times Square в Нью-Йорке
Галина ГРИШИНА
Какой творог выбрать для сырников, чтобы они не расползались. Эксперт посоветовал обратить внимание на жирность продукта
Какой творог выбрать для сырников, чтобы они не расползались. Эксперт посоветовал обратить внимание на жирность продукта
Галина ГРИШИНА
Дорофеева выложила в сеть новое фото в бикини
Дорофеева выложила в сеть новое фото в бикини
Галина ГРИШИНА
Шесть знаменитостей старше 50 лет, которые доказали, что выбор прически не зависит от возраста. Фото
Шесть знаменитостей старше 50 лет, которые доказали, что выбор прически не зависит от возраста. Фото
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии
Галина ГРИШИНА
"Этот дизайн стал фаворитом". Маникюр с цветочным декором в персоково-голубой гамме. Видеоурок
"Этот дизайн стал фаворитом". Маникюр с цветочным декором в персоково-голубой гамме. Видеоурок
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (106256)
2
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (45092)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (36177)
4
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (26959)
5
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (22921)
6
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице (13905)
7
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений (13626)
8
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии (12846)
 
 
 
 