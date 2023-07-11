Парламент Турции одобрит вступление Швеции в НАТО уже на следующей неделе – СМИ

По данным телеканала, законодательное предложение о ратификации Протокола о вступлении Швеции, подписанное президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ближайшее время будет передано в комиссию по иностранным делам Великого национального собрания (парламента).
"Предложение будет принято комиссией, после чего поступит на повестку дня Генеральной Ассамблеи парламента. С принятием предложения на Генеральной Ассамблее и его публикацией в "Официальном вестнике" процесс утверждения членства Швеции в НАТО будет завершен. Ожидается, что предложение будет передано в парламент и принято Генеральной Ассамблеей к концу следующей недели", – сообщает "CNN Türk".
О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к НАТО, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 10 июля после встречи с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.
"Рад сообщить, что после встречи президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников НАТО сильнее и безопаснее", – написал генсек в Twitter.
Ранее в тот же день Эрдоган заявлял, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.
Заявку Швеции в НАТО до недавнего времени тормозили две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и процесс застопорился.
В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.
Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.