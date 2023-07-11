Парламент Турции одобрит вступление Швеции в НАТО уже на следующей неделе – СМИ

Законопроект будет передан в парламент и принят его Генеральной Ассамблеей – "CNN Türk" Фото: gov.tr

По данным телеканала, законодательное предложение о ратификации Протокола о вступлении Швеции, подписанное президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ближайшее время будет передано в комиссию по иностранным делам Великого национального собрания (парламента).

"Предложение будет принято комиссией, после чего поступит на повестку дня Генеральной Ассамблеи парламента. С принятием предложения на Генеральной Ассамблее и его публикацией в "Официальном вестнике" процесс утверждения членства Швеции в НАТО будет завершен. Ожидается, что предложение будет передано в парламент и принято Генеральной Ассамблеей к концу следующей недели", – сообщает "CNN Türk".

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к НАТО, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 10 июля после встречи с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.

"Рад сообщить, что после встречи президент Эрдоган согласился как можно скорее направить протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников НАТО сильнее и безопаснее", – написал генсек в Twitter.

Ранее в тот же день Эрдоган заявлял, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.