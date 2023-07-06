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Турция пока не согласовала вступление Швеции в НАТО – Столтенберг

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10 июля в Вильнюсе Столтенберг продолжит переговоры с президентом Турции Эрдоганом и премьер-министром Швеции Кристерссоном
10 июля в Вильнюсе Столтенберг продолжит переговоры с президентом Турции Эрдоганом и премьер-министром Швеции Кристерссоном
Фото: ЕРА

Швеции не удалось убедить Турцию снять блокировку на пути Стокгольма к членству в НАТО, и теперь этот вопрос будет вынесен на встречу лидеров Турции и Швеции на следующей неделе. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 6 июля на брифинге, который транслировался на Youtube-канале оборонного блока.

По его словам, членство Швеции в Альянсе находится "в пределах досягаемости".

"Моя главная цель – добиться согласования этого вопроса к саммиту [НАТО 11–12 июля в Вильнюсе (Литва)]", – сказал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с министрами иностранных дел Турции и Швеции в штаб-квартире Альянса безопасности в Брюсселе.

По словам генсека, он проведет 10 июля в Вильнюсе встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Глава МИД Швеции Тобиас Биллстром по итогам встречи заявил, что его страна выполнила требования, согласованные на переговорах с Турцией, включая внесение нового законопроекта, который делает незаконным членство в террористической организации, сообщает сайт Альянса.

"Мы надеемся и рассчитываем на положительное решение на следующей неделе. Процесс продолжается, и мы, конечно, очень интенсивно работаем в ближайшие дни, чтобы стать членом НАТО", – сказал он.

О том, что парламент Венгрии отложил ратификацию присоединения Швеции к НАТО до осени, 6 июля сообщили венгерский депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи и агентство Associated Press.

"[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан не хочет голосовать по вопросу о членстве Швеции в НАТО на следующей неделе. Слуга [президента РФ Владимира] Путина!" – написала Вадаи в Facebook.

Контекст:

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Заявку Швеции в НАТО тормозят две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и на данный момент процесс застопорился.

В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО после того, как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана. 

4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Ульф Кристерссон
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