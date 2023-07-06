Турция пока не согласовала вступление Швеции в НАТО – Столтенберг

10 июля в Вильнюсе Столтенберг продолжит переговоры с президентом Турции Эрдоганом и премьер-министром Швеции Кристерссоном Фото: ЕРА

По его словам, членство Швеции в Альянсе находится "в пределах досягаемости".

"Моя главная цель – добиться согласования этого вопроса к саммиту [НАТО 11–12 июля в Вильнюсе (Литва)]", – сказал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с министрами иностранных дел Турции и Швеции в штаб-квартире Альянса безопасности в Брюсселе.

По словам генсека, он проведет 10 июля в Вильнюсе встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Глава МИД Швеции Тобиас Биллстром по итогам встречи заявил, что его страна выполнила требования, согласованные на переговорах с Турцией, включая внесение нового законопроекта, который делает незаконным членство в террористической организации, сообщает сайт Альянса.

"Мы надеемся и рассчитываем на положительное решение на следующей неделе. Процесс продолжается, и мы, конечно, очень интенсивно работаем в ближайшие дни, чтобы стать членом НАТО", – сказал он.

О том, что парламент Венгрии отложил ратификацию присоединения Швеции к НАТО до осени, 6 июля сообщили венгерский депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи и агентство Associated Press.

"[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан не хочет голосовать по вопросу о членстве Швеции в НАТО на следующей неделе. Слуга [президента РФ Владимира] Путина!" – написала Вадаи в Facebook.