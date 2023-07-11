Венгрия заявила, что ратификация заявки Швеции на членство в НАТО теперь является "техническим моментом"

По словам Сийярто, завершение длительного процесса ратификации заявки Стокгольма на вступление в Альянс остается чисто "техническим вопросом".

Агентство отмечает, что на прошлой неделе Сийярто заявил, что Венгрия поддержит предложение Швеции о вступлении в военный альянс, как только "Турция, которая является другой стороной, подаст знак, что она также готова это сделать".

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к НАТО, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 10 июля после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.

Президент Венгрии Каталина Новак в Twitter приветствовала решение Эрдогана.

"Накануне саммита НАТО я также просила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделать все возможное для того, чтобы венгерский парламент также как можно скорее внес свой вклад в расширение оборонительного Альянса", – написала она.

I welcome the decision of * #Turkish President @RTErdogan to agree to send * #Sweden's @nato membership application to parliament for ratification. On the eve of the #NATOSummit, I also asked @PM_ViktorOrban to do everything possible to ensure that the * #Hungarian Parliament… — Katalin Novák (@KatalinNovak_HU) July 11, 2023

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил 10 июля, заявил, что после того как парламент Турции ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, венгерские законодатели не будут затягивать процесс.