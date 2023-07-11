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Венгрия заявила, что ратификация заявки Швеции на членство в НАТО теперь является "техническим моментом"

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Ратификация заявки Стокгольма на вступление в Альянс остается чисто "техническим вопросом" Сийярто
Ратификация заявки Стокгольма на вступление в Альянс остается чисто "техническим вопросом" – Сийярто
Фото: ЕРА

Венгрия поддерживает членство Швеции в НАТО, об этом премьер-министр страны Петер Сийярто заявил 11 июля, сообщило агентство Вloomberg.

По словам Сийярто, завершение длительного процесса ратификации заявки Стокгольма на вступление в Альянс остается чисто "техническим вопросом".

Агентство отмечает, что на прошлой неделе Сийярто заявил, что Венгрия поддержит предложение Швеции о вступлении в военный альянс, как только "Турция, которая является другой стороной, подаст знак, что она также готова это сделать". 

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к НАТО, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 10 июля после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.

Президент Венгрии Каталина Новак в Twitter  приветствовала решение Эрдогана. 

"Накануне саммита НАТО я также просила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделать все возможное для того, чтобы венгерский парламент также как можно скорее внес свой вклад в расширение оборонительного Альянса", – написала она.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил 10 июля, заявил, что после того как парламент Турции ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, венгерские законодатели не будут затягивать процесс.

Контекст:

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Заявку Швеции в НАТО тормозили две страны – Турция и Венгрия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в мае заявлял, что не против членства Швеции, но политические отношения между ней и Венгрией сейчас "выглядят безобразно" и "нужно сначала их улучшить", цитировало Reuters

4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.

29 июня парламент Венгрии отложил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО до осенней сессии. Об этом сообщили венгерский депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи и агентство Associated Press. "[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан не хочет голосовать по вопросу о членстве Швеции в НАТО на следующей неделе. Слуга [президента РФ Владимира] Путина!" – написала Вадаи.

Теги: Турция, НАТО, Швеция, Венгрия, ратификация, Петер Сийярто
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