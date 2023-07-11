Шмыгаль: Украина так же нужна НАТО, как и НАТО нужен Украине

"Ожидаем исторических решений, которые приблизят нашу страну к членству в Альянсе. Украина – неотъемлемый элемент мировой архитектуры безопасности. Сейчас мы на передовой борьбы за ценности, вокруг которых создавался Альянс. Поэтому наша страна так же нужна НАТО, как НАТО нужен нашей стране", – сказал он.

Премьер считает, что такая "взаимовыгодность определит успех" евроатлантической интеграции Украины.

"Украина будет частью Альянса, мы гарантируем собственную безопасность и сделаем НАТО еще более сильным и надежным. Вступление в НАТО – один из геополитических приоритетов Украины. Но здесь и сейчас для нас также важна практическая поддержка НАТО и стран – членов НАТО", – объяснил Шмыгаль.

Он выразил надежду, что поддержка Альянсом украинской борьбы с российской агрессией "будет еще более последовательной и систематической".

На саммит НАТО в Вильнюс прибыл президент Украины Владимир Зеленский.