Шмыгаль: Украина так же нужна НАТО, как и НАТО нужен Украине

"Ожидаем исторических решений, которые приблизят нашу страну к членству в Альянсе. Украина – неотъемлемый элемент мировой архитектуры безопасности. Сейчас мы на передовой борьбы за ценности, вокруг которых создавался Альянс. Поэтому наша страна так же нужна НАТО, как НАТО нужен нашей стране", – сказал он.
Премьер считает, что такая "взаимовыгодность определит успех" евроатлантической интеграции Украины.
"Украина будет частью Альянса, мы гарантируем собственную безопасность и сделаем НАТО еще более сильным и надежным. Вступление в НАТО – один из геополитических приоритетов Украины. Но здесь и сейчас для нас также важна практическая поддержка НАТО и стран – членов НАТО", – объяснил Шмыгаль.
Он выразил надежду, что поддержка Альянсом украинской борьбы с российской агрессией "будет еще более последовательной и систематической".
На саммит НАТО в Вильнюс прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.