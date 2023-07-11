США передадут Турции истребители F-16 после разблокирования вступления Швеции в НАТО

Турция еще в октябре 2021 года запросила покупку истребителей F-16 на сумму $20 млрд Фото: ЕРА

По его словам, президент США Джо Байден "дал ясно понять, что он поддерживает передачу" самолетов.

Салливан отметил, что Байден "не сделал никаких предостережений по этому поводу" и "намерен продолжить этот трансфер".

Reuters отмечает, что Турция еще в октябре 2021 года запросила покупку истребителей F-16 Lockheed Martin на сумму $20 млрд и почти 80 комплектов для модернизации своих существующих боевых самолетов. Однако продажа была приостановлена из-за возражений со стороны Конгресса США по поводу отказа Анкары дать зеленый свет расширению НАТО.

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 10 июля после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.

Ранее в тот же день Эрдоган утверждал, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.

По данным турецких СМИ, парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже до конца следующей недели.