США передадут Турции истребители F-16 после разблокирования вступления Швеции в НАТО

По его словам, президент США Джо Байден "дал ясно понять, что он поддерживает передачу" самолетов.
Салливан отметил, что Байден "не сделал никаких предостережений по этому поводу" и "намерен продолжить этот трансфер".
Reuters отмечает, что Турция еще в октябре 2021 года запросила покупку истребителей F-16 Lockheed Martin на сумму $20 млрд и почти 80 комплектов для модернизации своих существующих боевых самолетов. Однако продажа была приостановлена из-за возражений со стороны Конгресса США по поводу отказа Анкары дать зеленый свет расширению НАТО.
О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 10 июля после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.
Ранее в тот же день Эрдоган утверждал, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.
По данным турецких СМИ, парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже до конца следующей недели.
Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.
Заявку Швеции в НАТО до недавнего времени тормозили две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и процесс застопорился.
В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.
Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.