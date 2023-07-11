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США передадут Турции истребители F-16 после разблокирования вступления Швеции в НАТО

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Турция еще в октябре 2021 года запросила покупку истребителей F-16 на сумму $20 млрд
Турция еще в октябре 2021 года запросила покупку истребителей F-16 на сумму $20 млрд
Фото: ЕРА

После того как Турция разблокировала вступление Швеции в НАТО, США приняли решение передать Турции истребители F-16. Об этом 11 июля заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает Reuters.

По его словам, президент США Джо Байден "дал ясно понять, что он поддерживает передачу" самолетов.

Салливан отметил, что Байден "не сделал никаких предостережений по этому поводу" и "намерен продолжить этот трансфер".

Reuters отмечает, что Турция еще в октябре 2021 года запросила покупку истребителей F-16 Lockheed Martin на сумму $20 млрд и почти 80 комплектов для модернизации своих существующих боевых самолетов. Однако продажа была приостановлена из-за возражений со стороны Конгресса США по поводу отказа Анкары дать зеленый свет расширению НАТО.

О том, что Турция согласилась ратифицировать присоединение Швеции к Альянсу, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 10 июля после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном накануне саммита НАТО в Литве.

Ранее в тот же день Эрдоган утверждал, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.

По данным турецких СМИ, парламент Турции ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже до конца следующей недели.

Контекст:

Швеция одновременно с Финляндией подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Заявку Швеции в НАТО до недавнего времени тормозили две страны – Турция и Венгрия. В частности, Турция заявила, что не одобрит членство страны в НАТО, если та не выдаст "террористов" по запросу Турции. Швеция ясно дала понять, что этого не произойдет, и процесс застопорился.

В конце января Турция приостановила переговоры со Швецией по ее заявке в НАТО, после того как активист Расмус Палудан, лидер датской ультраправой политической партии Hard Line, сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

Анкара выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявок на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряла заявки, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана. 

4 июня в Стамбуле Столтенберг на встрече с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила все требования Турции для вступления в НАТО.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Турция, НАТО, Швеция, Джо Байден, истребители, самолеты, членство, Джейк Салливан, F-16
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