Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

Вместе с президентом Укрианы в Вильнюс прибыла и первая леди страны Елена Зеленская.
Телеканал показал видео посадки самолета из Польши.
Зеленский на пути в Вильнюс написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах, свидетельствующих о том, что на саммите НАТО "обсуждаются формулировки без Украины". "Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – указал президент.
По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.