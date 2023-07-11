Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

По данным телеканала, Зеленский прибыл на польском государственном самолете.

Вместе с президентом Укрианы в Вильнюс прибыла и первая леди страны Елена Зеленская.

Телеканал показал видео посадки самолета из Польши.

Контекст:

Зеленский на пути в Вильнюс написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах, свидетельствующих о том, что на саммите НАТО "обсуждаются формулировки без Украины". "Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – указал президент.

По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".