ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский прибыл в Вильнюс на саммит НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский прибыл на польском самолете, отмечают СМИ
Зеленский прибыл на польском самолете, отмечают СМИ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Литвы Вильнюс, где 11 июля начался саммит НАТО. Об этом сообщает местный телеканал LRT.

По данным телеканала, Зеленский прибыл на польском государственном самолете.

Вместе с президентом Укрианы в Вильнюс прибыла и первая леди страны Елена Зеленская.

Телеканал показал видео посадки самолета из Польши.

Контекст:

Зеленский на пути в Вильнюс написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах, свидетельствующих о том, что на саммите НАТО "обсуждаются формулировки без Украины". "Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – указал президент.

По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НАТО, Польша, самолет, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит, президент, саммит НАТО, Елена Зеленская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Смешайте это с водой – и через четыре часа можно есть вкусные и полезные желейные конфеты без химии и красителей. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Рианна снялась в коралловом белье из собственной коллекции. Фото
Галина ГРИШИНА
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
45-летняя Летиция Каста выложила в сеть пляжное фото. Супермодель снялась в купальнике оливкового цвета
Галина ГРИШИНА
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Никитюк рассказала, чем красит губы и какие оттенки предпочитает
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле
Галина ГРИШИНА
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Дорофеева показала, как они смотрятся вместе с Кацуриным в реальной жизни. Фото
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья. Она посвятила пост 500 дням войны
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук, снялась в платье-сетке и без нижнего белья. Она посвятила пост 500 дням войны
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Не повторяйте этого, и получите отличный урожай. 10 ошибок при выращивании баклажанов
Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома
Клубничное мороженое. Рецепт десерта, который можно приготовить дома
"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков
"Будут открытием сезона". Проверенный рецепт малосольных кабачков
Галина ГРИШИНА
"Мои". Никитюк показала, каким фруктам соответствует форма ее груди
"Мои". Никитюк показала, каким фруктам соответствует форма ее груди
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак
Галина ГРИШИНА
Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео
Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео
"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни
"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (111406)
2
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (48932)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (48668)
4
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (29488)
5
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (27375)
6
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии (19154)
7
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (18093)
8
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице (14093)
 
 
 
 