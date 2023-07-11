Зеленский в Литве примет участие в ужине с лидерами стран – членов НАТО – Столтенберг

"Президент Зеленский приедет. Я рад приветствовать его сегодня на ужине и завтра на инаугурационном заседании совета НАТО – Украина, – сказал Столтенберг. – Союзники по НАТО пошлют сильный, единый, позитивный сигнал о пути вперед для Украины. Но я не буду сейчас вдаваться в точную формулировку, потому что она будет обнародована, когда будет согласовано коммюнике с текстом, а это произойдет позже сегодня. Но будьте уверены, сообщение будет положительным, сообщение будет сильным, сообщение союзников по НАТО будет единым. Речь идет как о пути вперед к членству, так и о самой неотложной задаче, а именно о военной поддержке".

Зеленский на пути в Вильнюс написал в Twitter пост, в котором рассказал о сигналах, свидетельствующих о том, что на саммите НАТО "обсуждаются формулировки без Украины".

"Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – указал президент.

По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".